Emily Burghelea, noi mărturisiri în scandalul Vulpița de la ”Acces Direct”: ”Am fost agasată și speriată”

Emily Burghelea este cea care a dat cărțile pe față în ceea ce privește violențele care ar fi supusă Veronica Stegaru în platoul ”Acces Direct”, de la Antena 1.

Fosta asistentă TV se află în Grecia la mare, de unde face noi mărturisiri cu privire la ultima perioadă, dar mai ales în legătură cu scandalul pe care l-a declanșat la nivel național.

De când și-a dat demisia în direct și a spus că nu mai suportă ca Vulpița să fie bătută, Emily a trecut printr-o perioadă dezarmantă, însă și-a revenit cu ajutorul fanilor.

Emily Burghelea, dezvăluiri din Grecia

Fosta concurentă ”Bravo, ai stil”, de la Kanal D, și ex asistentă ”Acces Direct”, de la Antena 1 se bucură de vacanță, după ce a renunțat la locul de muncă.

După orele petrecute la plajă, dar și încurajarea admiratorilor de pe rețelele de socializare, Emily Burghelea se simte mai plină de viață. Ea a postat un mesaj pe Instagram în care le mulțumește fanilor pentru suportul acordat.

De altfel, ea își susține în continuare teoria precum Vulpița a luat bătaie constant de la Viorel Stegaru, iar colegii din platou, inclusiv Mirela Vaida, nu au încercat să se implice sau să împiedice violențele la care Veronica era supusă.

” De când mi-am dat demisia am început să trăiesc în alt mod. Am fost dezorientată la început, agasată și speriată însă acum mă simt mai în forma că niciodată. Sunt odihnita, încrezătoare și liniștită. Știu că am făcut ce trebuia. Am tras un semnal de alarma.

Mi-am făcut datoria de om. Mai departe nu este treaba mea. Adevărul adevărat este la mine. Am toate dovezile care demonstrează asta însă nu vreau să demonstrez nimic nimănui. Cine a avut ochi să vadă, a văzut! Cine nu, este o victima a manipulării, din păcate. Not my business.

Vreau să mai precizez ceva foarte important! Fară susținerea voastră nu aș fi reușit să depășesc perioada grea prin care am trecut. Nici nu vă imaginați cât a contat pentru mine fiecare mesaj de încurajare pe care l-am primit. Vă mulțumesc și o să vă mulțumesc mereu!

Am filmat un vlog special pentru voi astăzi. Sper să reușesc să îl postez în seara aceasta, daca nu, mâine cu siguranță o să fie pe youtube. Acesta este felul meu de a vă arata recunoștință. Sper să vă placa! Much love, Emily! ”, a scris fosta asistentă TV pe rețeaua de socializare.

Vecinii confirmă spusele fostei asistente

Oamenii din satul Blegești susțin dezvăluirile făcute de Emily Burghelea. Potrivit vecinilor, Vulpița era bătută des de soțul ei și înainte să devină cunoscută

” Nu s-a întâmplat o dată, ci de foarte multe ori. Aici, la noi, toată lumea știe că o bate și îi vorbește și foarte urât. Era mai tot timpul plină de vânătăi, săraca. Vara se îmbrăca în haine cu mânecă lungă, să nu se vadă. ”, au dezvăluit vecinii.