Emily Burghelea, nuntă și botez în aceeași zi. Ce nume poartă fetița fostei concurente de la Bravo, ai stil

Emily Burghelea s-a căsătorit, în sfârșit, cu iubitul ei, Andrei. Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a dat o petrecere de zile mari și a făcut botezul fetiței sale în aceeași zi cu nunta.

ADVERTISEMENT

A purtat rochie albă de mireasă, iar în momentul în care au început să îi cânte lăutarii, blondina nu și-a putut stăpâni lacrimile de emoții.

Emily a scris și un mesaj emoționant pentru nașele care au ajutat-o cu cele două evenimente importante din viața ei, două dintre cele mai bune prietene ale sale.

Emily Burghelea, botez și nuntă în aceeași zi

„În general legătura dintre nași și fini este una specială dar parcă la noi… este mai mult de atât! 🙏🏼 Suntem cele mai bune prietene, îmi este că o soră și uneori chiar ca o mamă… O iubesc din tot sufletul și îi sunt extrem de recunoscătoare doar pentru că… este!

ADVERTISEMENT

Este un om atât de bun, o fire atât de caldă, modestă, prietenoasă! Este un model pentru mine! @cherry____ish îți mulțumesc pentru tot ceea ce însemni pentru mine!

Îmi vei boteza fetița și ne vei cununa pe noi, un cuplu mai potrivit că voi nu puteam să găsim! Dumnezeu a vrut că lucrurile să decurgă așa… Sunteți minunați și va iubim mult! The best is yet to come…”, a scris Emily Burghelea pe în cinstea nașei sale.

După un timp îndelungat în care a ținut secret numele pe care l-a ales pentru pe care a adus-o pe lume anul acesta, Emily a putut spune acum cum o va chema.

ADVERTISEMENT

Amedea Ștefania, numele ales pentru fetiță

Și-a dorit ca numele ei să fie unul secret până când este creștinată de către preot. Amedea Ștefania sunt cele două prenume pe care Emily și soțul ei le-au ales pentru comoara din viața lor.

Andrei a fost sprijinul prinicipal al vedetei în tot acest timp. Emily a vorbit de fiecare dată la superlativ despre iubitul ei, descriindu-l în cei mai elogioși termeni.

Pentru că nu este o persoană publică, partenerul lui Emily poartă mai mereu o mască pe față ca să nu fie recunoscut pe stradă.

ADVERTISEMENT

De pregătirile pentru nuntă și botez s-a ocupat în totalitate Emily Burghelea, Andrei lăsând totul pe seama ei.