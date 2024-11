Emily Burghelea, panică uriașă în mijlocul pădurii, din cauza urșilor. Ce a pățit de ziua ei: „Mi-a fost extraordinar de frică”

Emily Burghelea împlinește 26 de ani pe 11 noiembrie, dar petrecerea de ziua ei a început încă din weekend-ul trecut. De vineri, vedeta s-a aflat la munte, acolo unde a avut parte și de câteva peripeții, după cum ne-a povestit în exclusivitate.

Emily Burghelea, zi de naștere cu peripeții. A rămas blocată în mijlocul pădurii

ne-a relatat de ce a fost panicată în escapada pe care a avut-o la munte cu familia ei. Una dintre bicicletele cu care s-a deplasat pe traseu, în drum spre Lacul Sfânta Ana s-a defectat, blondina aflându-se în mijlocul pădurii, cu inima cât un purice. Salvarea a venit de la un localnic din Brașov care i-a înmânat un spray cu care să se apere de urși, în cazul în care s-ar fi întâlnit cu animalul pe drum.

ADVERTISEMENT

Deși i s-a spus că zona în care se afla era destul de safe, Emily a fost atenționată de un localnic, care i-a zis că e posibil să dea nas în nas cu ursul.

„După ce am primit spray-ul ăla de urși de la un localnic mi-a fost extraordinar de frică”

„Deși de la hotel ni s-a spus că nu sunt urși în preajmă și cei de la hotel aveau un centru de biciclete exact lângă, noi am venit cu bicicletele noastre de acasă, mă rog, cu una. Pe una am închiriat-o de la Brașov, dar un localnic ne-a dat un spray pentru urși. Ne-a spus că mai coboară ursul din când în când și să fim precauți. Ideea e că nouă ni s-a stricat bicicleta în mijlocul pădurii.

ADVERTISEMENT

După ce am primit spray-ul ăla de urși de la un localnic mi-a fost extraordinar de frică și a fost cam ciudată experiența, dar totul a fost bine. Ne-am plimbat prin pădure cu un antrenor de karate și cu echipa de karate, care ne-a luat de pe drum și ne-a ajutat să ajungem la Lacul Sfânta Ana, unde ne propusesem să ajungem, dar pentru că s-a stricat bicicleta, Andrei s-a dus și a luat mașina, a recuperat bicicletele și am petrecut niște clipe absolut extraordinare”, a povestit Emily Burghelea despre pățania ei, în exclusivitate pentru FANATIK.

Întoarsă din mini-vacanță, Emily Burghelea își va petrece ziua de naștere alături de familia ei. Acasă la ea va ajunge mama ei, aflată ân Germania, dar și rudele din Constanța, de unde e vedeta.

ADVERTISEMENT

O surpriză uriașă i-a făcut și , după ce au revenit de la munte. Bărbatul a așteptat-o pe cu flori împânzite în toată casa, emoționând-o până la lacrimi pe fosta concurentă de la Bravo, ai stil.

Emily Burghelea, surpriză uriașă din partea soțului ei: „Nici în cele mai frumoase vise nu-mi puteam imagina”

„Am petrecut frumos încă de vineri, în weekend, deși ziua mea este azi, pe 11. Am început să petrecem de vineri. Vineri am fost la masaj cu cea mai bună prietenă a mea. Apoi, seara am plecat cu Andrei și copiii la munte, unde ne-am distrat extraordinar de tare. Am fost în Transilvania, ne-am plimbat cu bicicletele. Ne-am relaxat. Ne-am bucurat de timp de calitate, am fost la piscină duminică, iar azi suntem acasă, am ajuns azi-noapte, am ajuns la 23 și jumătate.

ADVERTISEMENT

Andrei mi-a pregătit o super-surpriză. Am găsit casa plină de flori, a fost ceva absolut fabulos. Nici în cele mai frumoase vise nu-mi puteam imagina. M-am bucurat extraordinar de tare și am ajuns la timp. Am adormit copiii și la 12 noaptea am ciocnit un pahar de șampanie.

Acum petrecem acasă, în familie. Va veni și mama din Germania și bunica de la Constanța, și tata. Toată lumea va fi alături de mine astăzi. O să petrecem în familie. O să gătim ceva buni și o să ne bucurăm că suntem”, ne-a mai relatat Emily Burghelea.