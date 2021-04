Emily Burghelea, primul Paște alături de fetița ei. Dezvăluiri în exclusivitate despre cum va sărbători: „Merg la Înviere cu cea mică”

Emily Burghelea va petrece primul Paște alături de fetița ei pe care a adus-o pe lume în urmă cu aproape o lună. Vedeta nu va renunța la obiceiurile sale legate de această sărbătoare, ba chiar intenționează să meargă la Înviere împreună cu cea mică.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil sezonul 3 a mărturisit pentru FANATIK că nu a existat niciun an în care să lipsească de la slujba de Înviere, doar că anul acesta este unul mai special, căci are o comoară în brațele sale.

Chiar dacă fetița are doar trei săptămâni, frumoasa blondină are de gând să o ducă la Înviere, având în vedere că a obișnuit-o deja cu ieșirile afară, căci Emiliana a făcut deja mai multe plimbări cu ea în parc.

Emily Burghelea, primul Paște alături de fetița ei

Emily ne-a spus că nu are probleme cu micuța, că doarme liniștită și îi face mare plăcere de fiecare dată când iese din casă, mai ales când este dusă în parc.

Burghelea are parte de un sprijin important în această perioadă în iubitul ei și tatăl micuței, Andrei, care are grijă ca fetele din viața lui să nu ducă lipsă de absolut nimic.

„Are doar trei săptămâni, însă a fost în multe locuri până acum”

„Nu a fost an în care să nu merg la înviere, încă de când eram fosrte mică! Această este una dintre tradițiile mele preferate. Intenționez să merg la înviere și în acest an, cu tot cu cea mică! Are doar 3 săptămâni, însă a fost în multe locuri până acum. La plimbare în parc, la o ședința foto, la nași. Îi place extrem de tare să se plimbe.

Doarme mai bine și mănâncă mai bine după ce ieșim din casă, tocmai de aceea am curajul să o iau cu mine în seară de înviere. Probabil vom ascultă slujba din mașînă. Iubitul meu soț va parca lângă o biserică și ne vom bucura împreună de momentele pline de încărcătură spirituală. Este primul Paște in trei. Va fi cu totul și cu totul special! Așteptăm cu nerăbdare învierea lui Hristos!”, a declarat Emily Burghelea pentru FANATIK.

