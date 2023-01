Emily Burghelea, probleme la nici o săptămână de când a născut: „Mi-e foarte rău”

Emily Burghelea se confruntă cu o problemă destul de comună în rândul femeilor care au născut. La patru zile de când l-a adus pe lume pe băiețelul ei, vedeta are niște dureri de sâni din cauza ”febrei laptelui”.

Emily Burghelea are febra laptelui: „Îmi e foarte rău”

a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, care sunt simptomele pe care le are!

„Îmi e foarte rău. Am febra laptelui. Am frisoane, febră, sâni angorjați, e groaznic. Este destul de dificil. Sânii sunt foarte tari, iar bebe nu poate să sugă la pompă, nu iese laptele și deja am răni”, a declarat Emily Burghelea în exclusivitate pentru FANATIK.

Pe Instagram, Andrei, soțul vedetei, a transmis la rândul său care este motivul absenței sale de pe rețeaua de socializare în ultimele ore. „Emily Burghelea are temperatură, e foarte speriată, de aia nu postează”, a ținut să îi informeze Andrei pe internauți. Emily le-a mulțumit apoi fanilor pentru mesajele pe care le-a primit. Aceștia parcă au presimțit că e ceva în neregulă cu ea.

„Vă mulțumesc mult pentru mesaje. Parcă ați simțit că am pățit ceva… Nu mă simt deloc bine. Încerc să îmi revin”, a scris apoi Emily pe Instastory.

Vedeta a născut un băiețel acum patru zile

cel de-al doilea copil, aceasta având și o fetiță pe nume Amedea, vineri, 20 ianuarie 2023.

La scurtă vreme după ce a devenit mamă, Emily a ținut să scrie pe contul ei de Instagram câteva cuvinte despre bucuria pe care i-a adus-o venirea pe lume a flăcăului ei.

„Bine ai venit pe lume, sufletul meu! Ai așteptat să ajungă tati ca să o țină de mână pe mami, iar când amândoi am fost acolo să te întâmpinăm, te-ai născut ca un înger, repede și ușor, pe cale naturală și ne-ai uimit pe toți!

Faceți cunoștință cu voinicul nostru de 10! N-aș fi crezut că în pântecele mele se ascundea un bebeluș așa de mare! Vă vine să credeți că are 3700 de grame și cu toate acestea sunt ca nouă? El este minunea mea de la Dumnezeu…

”Cerul s-a deschis”

L-am născut cu zâmbetul pe buze, la fel cum am fost și pe toată perioada travaliului, iar când mi l-au pus doctorii la piept cerul s-a deschis și îngerii au început să cânte pentru noi…

Ce trăim acum este magic!”, a scris Emily pe Instagram la câteva ore după ce și-a strâns în brațe fiul.

„L-am ținut imediat în brațe, a deschis ochișorii și m-a privit, moment în care m-am îndrăgostit iremediabil de puiul meu, o stare de fericire absolută, ceva ce nu se poate compara cu nimic pe lume, timpul s-a oprit în loc și în acel moment eram doar noi și îngerii, plutind printre nori!”, a mai transmis vedeta.

Emily Burghelea este una dintre cele mai urmărite influencerițe de la noi. A devenit cunoscută în urma participării la Bravo, ai stil, sezonul 3. În competiția de la Kanal D, vedeta a ajuns în marea finală alături de prietena ei, Iuliana Doroftei.