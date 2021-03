Emily Burghelea și iubitul ei s-au căsătorit civil. Primele declarații ale fostei asistente TV: „Am avut mari emoții”

Emily Burghelea și iubitul ei s-au căsătorit civil în secret, după ce toamna trecută le-au arătat fanilor fotografii spectaculoase de la nunta religioasă, atunci când fosta asistentă TV a purtat o rochie de-a dreptul fabuloasă.

Se pare că evenimentul din noiembrie a fost logodna și nu căsătoria propriu-zisă, care a avut loc în această sâmbătă, în secret, așa cum este obișnuită frumoasa blondină. Vedeta a postat pe rețelele de socializare fotografii de la cununia civilă alături de cel care va deveni tatăl ccopilului ei.

Ceremonia a fost una discretă și cei doi au avut alături doar famiia și persoanele apropiate. Emily Burghelea mai are puțin și naște o fetiță, iar acum face tote pregătirile necesare alături de soțul ei.

Emily Burghelea și iubitul ei s-au căsătorit civil. Primele declarații ale fostei asistente TV

„– Da, am făcut-o și pe asta. Acum suntem oficial soț și soție, nu? /– Da, ești soția iubitului lui Emily/ – Am avut super mari emoții. Ceremonia a fost foarte discretă. Am avut aproape doar persoanele foarte apropiate și a fost mai bine”, au declarat cei doi pe Instagram.

Cei doi au avut numeroase peripeții înainte de nuntă. Fosta asistentă de la „Acces Direct” și-a pierdut buletinul chiar cu o zi înainte de marele eveniment, iar analizele le expiraseră. Dacă toate acestea nu erau suficiente, blondina i-a spus iubitului ei că i s-a rupt apa.

„Mi-a întors-o mie. Am crezut că mi s-a rupt apa”, a declarat Emily Burghelea, potrivit kanald.ro. Din fericire, totul a decurs perfect, iar frumoasa blondină nu a născut chiar în ziua cununiei civile, așa cum a crezut.

Emily Burghelea este pregătită să nască

În câteva săptămâni, Emily Burghelea va naște o fetiță, motiv pentru care se pregătește intens pentru acest eveniment important din viața ei și a lui Andrei, soțul ei. Fosta concurentp de la „Bravo, ai stil” vrea ca totul să fie pus la punct atunci când micuța vine pe lume.

„Cam trei săptămâni ne mai despart de marea întâlnire cu fetiță noastră. Sincer, simt că au intrat zilele în sac! Mai avem multe de făcut! Îmi doresc că în momentul în care vine acasă totul să fie absolut perfect, să fie o atmosfera liniștitoare și să avem tot ce ne trebuie dar că asta să fie posibil, trebuie să trecem prin foc zilele acestea!

Zis și făcut! De dimineață până seară alergăm prin oraș, ba împreună, ba separați. Suntem cam 75% gata cu pregătirile”, a declarat Emily Burghelea pentru FANATIK.

