Emily Burghelea și Iuliana Doroftei de la Bravo, ai stil, de la prietenie la... block. De ce nu-și mai vorbesc nici azi cele două

Emily Burghelea și Iuliana Doroftei au intrat împreună în sezonul trei al concursului de modă Bravo, ai stil de la Kanal D. Aproape până la finalul ediției, cele două au concurat ca și cuplu, însă pe parcurs s-au separat.

Emily Burghelea, totul despre prietenia cu Iuliana Doroftei de la Bravo, ai stil

Emiliana a vorbit sincer despre ruptura dintre ea și Iuliana, pe care o știe din copilărie. În anii care s-au scurs de la terminarea acelui sezon, Emily a încercat să se apropie de Iuliana, însă fără mari șanse. După o ceartă destul de urâtă cu aceasta, Burghelea i-a dat block pe Instagram.

Emily a mai spus că dacă ar fi câștigat ea, ar fi împărțit premiul cu prietena ei. În același timp, nu a pretins în nicio clipă ca Iuliana să facă același lucru și i-a respectat decizia de a păstra premiul în integralitate pentru ea, având în vedere că în finală cele două au concurat una împotriva celeilalte.

„Am fost prietene de când eram micuțe, de la 14-15 ani. Nu am fost invidioasă absolut deloc. M-am bucurat pentru ea. Oricum am pierdut la puțină diferență. Eu voiam să împart cecul dacă aș fi câștigat. Ne-am separat pe parcurs, pentru că ne-am certat. Era o presiune extraordinar de mare. Dacă am fi intrat acum, am fi jucat altfel cărțile”, a spus Emily în emisiunea „Detectorul de minciuni” de pe .

Ideea participării împreună la Bravo, ai stil nu le-a venit, însă, celor două, ci producătorilor. Fetele au mers împreună la casting, în ideea că vor concura independent. Emiliana a spus că a acceptat această provocare pentru că s-a temut că dacă nu vor concura ca un cuplu atunci nu vor mai intra deloc.

„Eu i-am dat block”

a spus că după terminarea sezonului trei cele două s-au reîmpăcat, acestea participând apoi în ediția Bravo, ai stil All Stars.

„Noi eram certate atunci. Ne-am împăcat pe parcurs, pentru că am participat și la All Stars. Eu am cedat și am vrut să ies la a doua participare. Am ieșit. Ea a ajuns până în finală. Ne-am reîmpăcat, dar apoi iar au intervenit niște chestii. O am la block. Nu ne mai urmărim din păcate. Eu i-am dat block. Eu sunt aia pasională.

Au început niște conflicte destul de urâte. Ne-am întâlnit la un moment dat la Neversea, acum vreo 2-3 ani, am vorbit, ne-am distrat. Apoi, am vrut să îi scriu pe Whatsapp, dar ea mă avea la block”, a adăugat vedeta.