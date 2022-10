Emily Burghelea, șocată de ce a putut să vadă în pe stradă. A început să plângă: “Să ajungi să dai în copil…”

Emily Burghelea a fost martoră a unui eveniment fără precedent chiar în timp ce se afla pe stradă. Totul a avut un impact puternic atât de emoționant, încât vedeta a ajuns să plângă.

Emily Burghelea a izbucnit în lacrimi

Emily Burghelea își ține mereu fanii la curent cu ce se întâmplă în viața ei. .

De această dată însă, vedeta a trecut printr-un moment extrem de dureros. Fără să vrea, în stradă, în plină zi, a fost martoră a unui eveniment pe care cel mai probabil nu îl va uita niciodată.

Practic, Emily Burghelea a văzut o femeie care a început să își lovească copilul pentru că acesta nu se mai calma deloc. știe foarte bine cum este în astfel de situații, însă recunoaște că niciodată nu s-a gândit să își bată copilul.

”Eu nu pot să văd așa ceva, pe cuvântul meu de onoare, știu că este greu, și eu sunt mamă, și mie îmi este greu.

Și pe mine frustrează când Amedeea plânge și nu pot s-o potolesc, dar asta nu înseamnă că trebuie s-o bat sau s-o lovesc”, a dezvăluit acesta, cu ochii în lacrimi, pe contul personal de Instagram.

Emily Burghelea, mesaj pentru toate mămicile

Vedeta spune că este conștientă de faptul că viața de mamă nu este una ușoară, însă nu este nevoie de violență pentru a rezolva astfel de probleme.

De asemenea, aceasta a tras și un semnal de alarmă în rândul mămicilor și spune că un copil nu ar trebui lovit niciodată, indiferent de situație.

”(…) Mi se pare ceva crunt și poate că sunt eu mai sensibilă pentru că sunt însărcinată, dar așa ceva nu pot, efectiv. Violența de orice fel este o armă ce nu ar trebui folosită în nicio circumstanță cu atât mai mult asupra copiilor…”, a mai adăugat vedeta plângând.