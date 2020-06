Emily Burghelea spune adevărul? Un martor cheie susține cu dovezi spusele fostei asistente. Vulpița a fost bătută de Viorel

Un martor cheie susține cu dovezi versiunea lui Emily Burghelea, fosta asistentă de la Acces Direct, care spune că Vulpița a fost agresată fizic de Viorel Stegaru. Vloggerița Andra Constantin a văzut-o pe Veronica vânătă la ochi.

Scandalul care îi are ca protagoniști pe soții Stegaru și pe fosta asistentă de la Acces Direct, Emily Burghelea, i-a amploare. Se pare că Emily a spus adevărul despre trauma pe care o trăiește Vulpița alături de soțul ei. Vloggerița Andra Constantin susține că aceasta are 100% dreptate.

Femeia spune că ea este prima persoană pe care Vulpița Veronica ar fi contactat-o după ce a fost bătută de Viorel, ba mai mult decât atât, chiar i-ar fi trimis poze cu vânătăile de la ochi, mână și picior.

Emily Burghelea susținută de un martor cheie care are dovezi că Vulpița a fost agresată fizic de Viorel

„Acum o lună am cunoscut-o pe Veronica la magazinul Soniei Trifan, unde am machiat-o. Am avut ocazia să o întâlnesc de două ori. Vineri, 12 iunie, am primit un telefon de la Veronica plângând că este agresată.

Mie nu mi-a venit să cred că ei oricum se ceartă non-stop. Și-a apropiat telefonul și mi-a arătat: „Uite, se vede?”. I-am zis ca se vede ca e puțin umflată. Mi-a arătat mâna și piciorul drept.

Nu mi se pare normal. Am rugat-o să tacă pentru că nu știi la nervi cum reacționează omul și unde lovește. Le-am spus jurnaliștilor printr-un mesaj că știm tot și că nu e normal ce se întâmplă.

Le-au luat telefoanele. Telefoanele soților Stegaru sunt la jurnaliști și umblă în ele. Le-au închis conturile sau ne-au blocat pe noi. Nu e ok”, a spus Andra Constantin într-un vlog postat recent pe canalul de YouTube.

Vloggerița a menționat exact ziua la care a fost contactată de Veronica Stegaru, după ce a fost bătută de propriul soț, Viorel Stegaru.

