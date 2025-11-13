Emiratele Arabe Unite – Irak, LIVE VIDEO în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. Două goluri marcate în prima repriză. Revenire pentru naționala lui Cosmin Olăroiu

ADVERTISEMENT

Emiratele Arabe Unite așteaptă vizita Irak-ului în finala barajului din play-off-ul Campionatului Mondial. Duelul este extrem de important, iar Cosmin Olăroiu poate scrie istorie pentru EAU.

Pauză: Arbitrul fluieră finalul celor 45 de minute.

Min. 18: GOOOOOL Emiratele Arabe Unite! Luan Pereira restabilește egalitatea pe tabelă.

Min. 10: GOOOOOL Irak! Al Hamadi deschide scorul.

Min. 1: Fluier de start.

Emiratele Arabe Unite : Eisa – Adil S., Amaral, Gimenez, Luan Pereira, Meloni, Nader Y., Pimenta Peres Lopes, Ramadan A., Suhail H., Zouhir. Antrenor : Cosmin Olăroiu.

Irak : Hachim J. – Al Ammari, Al Hamadi, Ali H., Doski, Farji, Hashem, Jasim, Meme, Sher, Tahseen. Antrenor : Graham Arnold.

și a obținut calificarea în play-off-ul asiatic pentru Cupa Mondială din 2026.

Irakul a ocupat treapta secundă în Grupa B, după egalul fără goluri înregistrat în deplasarea cu Arabia Saudită, echipă care a obținut calificarea directă. Meciul retur dintre Emiratele Arabe Unite și Irak se va disputa în Irak, pe 18 noiembrie.

, unde vor fi puse în joc ultimele două locuri pentru turneul final din vara viitoare.

Cum vor fi repartizate cele 6 echipe la play-off-urile din luna martie

ASIA : câștigătoarea play-off-ului din runda 5 – aici poate ajunge EAU, condusă de Cosmin Olăroiu

: câștigătoarea play-off-ului din runda 2 AMERICA DE NORD : cele mai bune două locuri 2 din runda 3

: cele mai bune două locuri 2 din runda 3 AMERICA DE SUD : locul 7 din runda unică de calificare (Bolivia)

: locul 7 din runda unică de calificare (Bolivia) OCEANIA: locul 2 din runda 3 (Noua Caledonie)

Ce a declarat Cosmin Olăroiu înainte de meciul cu Irak

Înainte de partida directă cu Irak, Cosmin Olăroiu s-a arătat optimist în ceea ce poate aduce echipa sa națională mai aproape de Mondial. Tehnicianul român mizează pe elevii săi și speră să obțină un rezultat istoric.

„Trebuie să uităm meciul cu Qatar. Încă avem o oportunitate de a ne califica la Cupa Mondială și trebuie să profităm de acest lucru. Trebuie să dăm tot ce avem mai bun în meciul împotriva Irakului și fiecare are un rol de îndeplini”, a declarat Cosmin Olăroiu.