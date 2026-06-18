Sport

Emisiunea la care Gabi Tamaș vrea să participe după Survivor și Asia Express. Are nevoie de acordul soției sale

Reality show-ul la care vrea să ia parte Gabi Tamaș după ce a câștigat Survivor și Asia Express. Un singur obstacol îi stă în cale: partenera de viață.
Alexa Serdan
18.06.2026 | 14:15
Emisiunea la care Gabi Tamas vrea sa participe dupa Survivor si Asia Express Are nevoie de acordul sotiei sale
Emisiunea la care ar merge Gabi Tamaș. Sursa foto: captură video YouTube
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După Survivor România și Asia Express Gabi Tamaș este dornic de o nouă aventură. Fostul internațional român a dezvăluit care este emisiunea la care vrea să participe, însă are nevoie de acordul soției sale, Ioana. Toată lumea a rămas uimită de afirmația sa.

În ce reality show vrea să meargă Gabi Tamaș

Gabi Tamaș și Dan Alexa sunt prieteni de ani buni și nu este deloc de mirare că au semnat pentru o nouă producție la Antena 1. În cadrul acestui format de entertainment şi analiză sportivă, denumit Fiertzi pe Mondial, cei doi l-au făcut praf pe Cristiano Ronaldo, după debutul slab din Campionatul Mondial de Fotbal 2026.

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De asemenea, fostul internațional român a comparat-o pe Curacao cu FCSB după 1-7 în fața Germaniei. Fostul jucător a făcut recent și o afirmație care are legătură cu emisiunile pe care le-a câștigat. A ieșit învingător la Asia Express, împreună cu Dan Alexa, precum și la Survivor România. Din ultima competiție a plecat acasă cu premiul de 100.000 de euro.

Concursul nu s-a terminat de multă vreme, dar fostul fotbalist recunoaște că nu ar sta pe gânduri dacă ar primi o nouă propunere. Mai mult decât atât, știe care este emisiunea în care s-ar potrivi cel mai bine. Fostul sportiv ar vrea să meargă la Insula Iubirii în calitate de ispită, doar că are nevoie de acordul partenerei sale de viață, Ioana.

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Fostul fundaș al lui Dinamo București a mai subliniat că are toate atuurile necesare pentru acest show moderat de Radu Vâlcan. Consideră că a stat mult în preajma lui Dan Alexa și că i-a învățat secretele. Gabi Tamaș crede că amicul său este un profesor excelent atunci când vine vorba de a cuceri femeile cu care intră în discuții.

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@antena1.ro Se califică Gabi Tamaș ca ispită la Insula Iubirii?🤔🔥😂 Fiertzi pe Mondial se vede EXCLUSIV în AntenaPLAY! Vezi episodul integral. #worldcup #antena1 #fiertzipemondial ♬ original sound – A1.ro

 

Gabi Tamaș: ”Nu știu, dar o să încerc”

„(Ce faci cu atâția bani?) Nu știu, îi dau soției. Mai mă duc și la Insula Iubirii. (În ce rol?) Ispită. (Primești derogare?) Nu știu, dar o să încerc. (Crezi că te califici?) Nu, dar încerc. Sunt prieten cu Dan Alexa și m-a învățat foarte multe. Păi, nu ai citit ziarele. Nu știu ce le face, să mor, eu chiar mă întreb (despre Alexa)”, a explicat Gabi Tamaș, la Firtzi pe Mondial, de la Antena 1.

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„E și mult folclor. Știi cât m-a costat folclorul ăsta? Tumultul ăsta…”, a completat antrenorul lui Poli Timișoara, în aceeași emisiune de divertisment. Tehnicianul a trecut prin două divorțuri și are 3 copii din cele două mariaje. Ultima oară s-a vehiculat că formează un cuplu cu fosta dansatoare Andreea Popescu, dar niciunul nu a confirmat acest lucru.

În altă ordine de idei, fostul internațional român are o relație de lungă durată cu o șatenă superbă. Ioana l-a cunoscut când avea doar 16 ani, căsătoria având loc în 2012. Sunt împreună de peste 20 de ani, Gabi Tamaș având numai aprecieri pentru soția care i-a dăruit o fată, Selena. Fostul sportiv este extrem de mândru de ea.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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