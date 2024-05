Emma de la Casa iubirii trece prin momente dureroase. Ce se întâmplă cu fosta concurentă de la Kanal D

Emma de la trece prin momente dureroase. Ce se întâmplă cu fosta concurentă de la Kanal D. Anunțul pe care l-a făcut în urmă cu ceva vreme pe rețelele de socializare, unde are o comunitate de peste 41.000 de urmăritori.

Emma de la Casa iubirii traversează o perioadă foarte neplăcută. Cu ce se confruntă de la Kanal D. Tânăra originară din Onești, județul Bacău, a dat cărțile pe față și a spus adevărul despre viața personală.

În ultima perioadă s-a zvonit că a suferit un accident foarte grav și că are nevoie de transfuzii de sânge, însă acest lucru nu este adevărat. Șatena nu a oferit prea multe informații despre starea medicală, dar a subliniat că nu este tocmai bine.

Fosta concurentă a emisiunii matrimoniale moderate pe micile ecrane de Andreea Mantea a ținut să le transmită celor care o urmăresc pe social media că se confruntă cu o durere foarte mare și nu se poate mișca.

Mai exact, este vorba de o fractură, dar care nu a fost produsă în urma unui incident rutier. Așadar, acesta este motivul pentru care Emma de la Casa iubirii a intrat într-un con de umbră și nu a mai fost activă rețelele de socializare.

„Am văzut că se speculează în online că am avut accident și că am pierdut mult sânge. Nu mai împrăștiați astfel de zvonuri în necunoștință de cauză. Într-adevăr, am o fractură, am dureri cumplite și nu mă pot mișca.

Nu am nevoie de sânge, fractura nu e rezultată dintr-un accident auto, nu e nimeni pe moarte. Mulțumesc celor care s-au interesat de starea mea de sănătate”, a scris tânăra pe pagina de .

Emma Grumăzescu a fost concurentă în al doilea sezon al show-ului Casa iubirii. A apărut pe sticlă în urmă cu 1 an, precizând că la momentul respectiv nu avea foarte mare încredere în propria persoană. De atunci, însă, lucrurile s-au schimbat.

În prezent, fosta participantă de la Kanal D spune că este tare mândră de evoluția sa, chiar dacă a ieșit din competiție pentru că s-a îndrăgostit de un bărbat de pe TikTok. Din păcate, povestea lor de dragoste nu a rezistat foarte multă vreme.

A ținut să le mulțumească celor care au urmărit-o și au crezut în ea chiar și atunci când nu era foarte încrezătoare. Emma de la Casa iubirii a fost una dintre tinerele care s-au făcut plăcute în rândul telespectatorilor.