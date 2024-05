Emma de la ZU, adevărul despre chinurile îndurate. Ce rol a avut Tavi Colen

Emma Ștefan este cunoscută, mai degrabă, după pseudonimul „Emma de la ZU”. De ani buni vocea îi este auzită în fiecare zi la radio, unde lucrează împreună cu Daniel Buzdugan și Mihai Morar, dar în copilărie avea cu totul altă perspectivă asupra viitorului. Cum a ajuns să nu-și mai vadă altfel viața și cum privește acum spre cea mai neagră perioadă prin care a trecut.

Ce fel de copilărie a avut Emma Ștefan? Nici măcar nu visa că o să fie una dintre cele mai iubite vedete de la ZU

Dacă atunci când spui Emma Ștefan nu se ridică prea multe priviri, când adaugi „de la ZU”, situația se schimbă radical. Artista iubită de milioane de români este născută în Galați și este cea mai mică din frații săi. Fiind singura fată, a fost tratată întotdeauna precum o prințesă de tatăl său, care și-a dorit-o nespus.

„Întotdeauna o să aleg să spun că am o poveste frumoasă de viață. Pentru că eu am reușit să extrag de acolo partea asta frumoasă, care mie-mi face bine. Am fost fata lui tata, pentru că am venit după patru băieți.

Tatăl meu avea o păpușă, blondă, de care avea tot timpul grijă. Îi spunea mamei mele, încă de la prima sarcină că tare mult și-ar dori o fată. Iar mama l-a iubit atât de mult încât după patru băieți, la 41 de ani, m-a făcut pe mine. Nu s-a lăsat până când nu i-a făcut tatălui meu o fată”, a povestit Emma

„Nu vin dintr-o familie bogată”

Deși financiar nu a avut totul pe tavă, Emma de la ZU a primit de la părinții săi un cadou pe care îl consideră cu mult mai prețios decât orice lucru material. Este exemplul unei iubiri adevărate și o familie unită, în care liniștea și fericirea a fost pe primul loc.

„E o copilărie pe care mi-o amintesc fiind liniștită, atât cât se poate cu patru frați mai mari. Nu era deloc ușor să fii singura fată din familie. Dar am niște valori și un exemplu foarte bun în viață. Cel puțin din zona asta relațiilor, că tot este o zonă de interes. Gândește-te că ai mei au făcut deja 50 de ani de căsătorie.

Exemplul pe care îl am eu despre cum ar trebui să fie doi oameni care se iubesc cu adevărat există și este unul bun. Faptul că am copilărit cu patru frați mai mari, mi-a dezvoltat un spirit de echipă extraordinar. Pentru că, voiam sau nu voiam, trebuia să învăț să împart, să cer.

Nu vin dintr-o familie bogată. Nu aveam acces la orice. Dar cred și mă bucur tare mult că am avut norocul ăsta să fi avut un start bun în viață și niște rădăcini foarte bune”, a adăugat Emma.

De la visul de a fi medic pediatru la radio

Acum vocea i se aude zi de zi, de luni până vineri, la radio ZU. Emma realizează și iubește ceea ce face. Spune că nu și-ar vedea viața altfel, însă nu mereu și-a dorit să fie la radio.

„Îmi doream foarte mult să fiu medic pediatru. După care mi-am dat seama că este o responsabilitate foarte mare. În liceu, mi se spunea Viespea. Eram fata aia pe care puneau ochii toți profesorii, în sensul în care trebuia să fiu ținută din scurt pentru că eu tot timpul aveam o întrebare, ceva de obiectat.

Nu-mi plăceau regulile. Și eram foarte curioasă. Mie trebuia să-mi explici. Colegii mei spuneau, ‘Sigur o să fii avocat’. Viața a avut alte planuri pentru mine”, și-a amintit Emma de la ZU.

Cum a ajuns Emma la Radio ZU

Emma a ajuns la ZU în una dintre cele mai negre perioade prin care a trecut vreodată. Mult timp, regretul său a fost că nu s-a gândit mai devreme că locul său este la radio, dar faptul că a ajuns să lucreze în domeniu a fost doar o întâmplare.

Anunțul i-a apărut pur și simplu pe Facebook într-o dimineață. Se întâmpla după ce ușile i se închiseseră în nas și se lovise de refuzuri dureroase. Astfel că nu avea bani sau un loc de muncă, dar avea speranță, despre care spune că salvat-o.

„Unul dintre cele mai mari regrete pe care le-am avut a fost ăsta, că de ce nu m-am gândit eu la radio mai devreme în viața mea. Cred că radioul m-a ales pe mine. Povestea mea este una foarte simplu. Imaginează-ți o fată din provincie, din Galați, mutată la București, traversând una dintre cele mai negre perioade din viața ei și luând-o ca atare.

Pentru că, la un moment în viață, nu mai ai ce să faci altceva decât să te predai momentului în care ești. Imaginează-ți această fată, care într-o dimineață, nemaiavând nimic, nici job, deschide Facebook-ul în timp ce locuiește într-o garsonieră care se voia a fi construită, având în mâna stângă o cană de cafea de cea mai proastă calitate, pentru că era singura pe care mi-o permiteam, iar primul lucru pe care-l vede, este acest anunț că Buzdu și Morar își caută colegă”, și-a adus Emma aminte.

„M-am împrumutat să pot să-mi pun benzină”

Emma a avut mai multe frici înainte de ajunge la ZU. S-a temut că o să fie judecată pentru manichiura sa nefăcută la salon sau pentru că nu a mai fost niciodată într-un studio de radio. Artista a mărturisit că și-a dat voie să greșească și le-a transmis tuturor că cel mai important este să încerci, fără să te temi de rezultat.

„Am zis, ‘Ok, eu n-am făcut radio în viața mea. N-am fost niciodată un studio de radio. Dar, Doamne, ce bine ar fi să am un job acum’. Iar întrebarea era, ‘de ce ar trebui să te alegem pe tine’. Iar eu tastez, ‘Pentru că am 21 de milioane de zâmbete pe care să le ofer’. Pentru că aceea era populația României la momentul respectiv.

După care, am primit un telefon. Îmi amintesc exact momentul. Am dat un interviu online, apoi au urmat o serie de probe, până când am ajuns la proba în care trebuia să vin în studio. Și țin minte că atunci când am primit telefonul ăsta, vorbeam la telefon și mă uitam la mâna mea.

Nu-mi mai făcusem unghiile de nu mai știu cât timp, era un adevărat lux să dau banii ăștia pe manichiură. Mai mult decât atât, m-am împrumutat de un milion, cum era pe vremea aia, ca să pot să-mi pun benzină în mașină și să mă duc la casting. După ce am dat proba asta de vorbit cu ei și de anumite lucruri pe care le mai fac eu acolo, am traversat strada și m-am dus la mall.

Am intrat într-un magazin și am văzut o pereche de pantaloni care costau 90 de lei. Și am zis, ‘Doamne, dacă mă angajez, vin să-mi iau pantalonii ăștia’. Dacă-ți arăt primea mea poză, din prima mea emisiune, fix cu pantalonii ăia sunt îmbrăcată”, a completat Emma de la ZU.

Cum a ajutat-o Tavi Colen să treacă peste zilele negre

În toată această perioadă, Emma de la ZU nu a fost singură. care, în ciuda diferenței de vârstă de 20 de ani, îi este partener de 16 ani. În timp ce artista se lupta cu valurile vieții, el, la rândul său, plutea în derivă.

„L-am avut pe Tavi lângă mine în perioada asta, care a fost un sprijin extraordinar. Deși nici el traversa o perioadă foarte bună. Dimpotrivă, cred că dintre noi doi, el era cel mai afectat. În continuare, este un partener de viață minunat, un om care întotdeauna m-a lăsat să visez.

Și asta este foarte important. Dintre noi doi, el este cel care a trăit pe mai multe drumuri până acum. Dar, de regulă, eu nu sunt genul care merge după sfaturi. Eu par foarte sociabilă și foarte lipicioasă. Îmi plac oamenii, dar în egală măsură mă și tem de ei”, a povestit Emma de la ZU.

Atât artista, cât și Tavi Colen, au depășit momentele dificile și sunt împliniți pe toate planurile, emoțional și profesional. Colega lui Buzdu și a lui Morar a subliniat, însă, că dacă ar fi să piardă tot, nu s-ar teme să o ia de la început.

„A fost o perioadă în care a trebuit să trăiesc cu foarte mulți bani pe lună. Și mi-am reglat atunci relația cu banii într-un mod fantastic. În sensul de, ‘Ok, nu-i mai am, nu-mi este teamă’. Desigur, nu aș vrea să mai ajung acolo. Dar nu sunt neapărat stresată de gândul ăsta că s-ar putea să pierd totul”, a adăugat Emma de la ZU.