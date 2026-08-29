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O celebră prezentatoare i-a cucerit pe toți cu îndrăzneala de care a dat dovadă. A optat pentru o ținută cu care și-a obișnuit admiratorii, în urmă cu ceva vreme recunoscând că iubește enorm acest imprimeu special.

Jurnalista care a atras atenția tuturor cu o rochie superbă

Una dintre cele mai cunoscute moderatoare de televiziune din Marea Britanie a ajuns, din nou, în prim-plan. Emma Jones (36 ani) a fost în centrul atenției de curând când a fost . A fost la un pas să arate oamenilor mai mult decât ar fi trebuit când rochia i-a fost ridicată de o pală de vânt.

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Are de fiecare dată outfit-uri care o pun în valoare și nu este deloc de mirare că nu trece neobservată. Frumoasa vedetă i-a cucerit pe toți cu o imagine imortalizată în mașină, pe scaunul pasagerului. Selfie-ul a fost realizat pentru Raceday TV, o celebră platformă de social media și conținut digital dedicată curselor de cai.

Pagina se adresează în general curselor de cai care sunt organizate în Marea Britanie și Irlanda. La prima vedere fotografia pare una destul de banală, superba prezentatoare purtând o rochie albastră cu buline albe, imprimeul său preferat. Cu toate acestea, toată lumea a remarcat bustul generos în jurul căruia ținuta a avut o parte cu material din dantelă.

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Astfel, a scos în evidență unul dintre cele mai mari atuu-uri ale sale din punct de vedere fizic. Emma Jones a primit, cu siguranță, numeroase complimente de la admiratorii din social media. Pe Instagram este urmărită de peste 445.000 de persoane care sunt la curent cu activitatea pe care o are în afara platoului de filmări.

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Potrivit unui tabloid britanic, se îndrepta spre cursele de la Catterick când a realizat această imagine incendiară. Hipodromul Catterick a sărbătorit Ziua Doamnelor cu un program interesant, culoarea roz fiind un element esențial. Așadar, blondina a luat mai multe interviuri de la locul evenimentului.

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Afirmația cu care vedeta a șocat

Emma Jones adoră să experimenteze diferite stiluri vestimentare, chiar dacă de multe ori se îmbracă în rochii. Vedeta nu este genul de persoană care să se ghideze după filozofii rigide, preferând să se simtă bine în propria piele. De fiecare dată când iese din casă este aranjată la patru ace, având mereu un machiaj impecabil.

Adoră să se distreze când vine vorba de haine, denotând multă încredere în sine. În schimb, la un moment dat s-a amuzat pe seama uneia dintre calitățiile sale, bustul generos. Prezentatoarea s-a plâns că se lovește de o situație neplăcută atunci când se află la volanul mașinii personale, care nu este una destul de încăpătoare.

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„Când îmi conduc micuţa mea mașină sunt una dintre acele persoane care pupă volanul de plăcere când conduc. Dar asta înseamnă că, atunci când cobor din maşină, ştiţi voi, toate se duc spre volan, aşa că din greşelă ating claxonul cu sânii. Şi mă sperii groaznic de fiecare dată”, a povestit în urmă cu câțiva ani, Emma Jones, conform .