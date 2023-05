Emma Kerekes, concurentă la orice competiție de juniori sau seniori de triatlon: „Și acolo iau locul 1”. Vine mereu însoțită de cățelul ei talisman

Emma Kerekes este la doar 12 ani ale triatlonului românesc, unul dintre cele mai solicitante sporturi și de anduranță.

Emma Kerekes, mica mare triatlonistă a României

Emma Kerekes și-a spus povestea la Târgu-Mureș, la Campionatul Național de Duatlon unde au participat cei mai buni mici sportivi triatloniști. Are 12 ani și câștigă toate concursurile de triatlon la care participă și vine însoțită la startul fiecărei competiții de talismanul ei norocos: un Pincher pitic, care o așteaptă mereu și la linia de finish.

Legitimată la CS Politehnica Cluj-Napoca, Emma a dominat competiția alături de Tunde Georgiana Crișan și au urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului la categoria 11-12 ani.

Puștoaica poate fi deja considerată un sportiv cu experiență pentru vârsta ei, deoarece face sport încă de la trei ani: „Am început înotul, dar mi-a plăcut și alergarea și bicicleta și după am aflat că există triatlon și am vrut să vin la triatlon”.

Deși e doar un copil și vine competiții cu un Pincher pitic, Emma Kerekes își domină adversarii și la alte categorii de vârstă: „Merg și la competiții unde concurează și adulții și acolo tot locul 1 iau”.

E nedespărțită de cățelușa ei, care are șase ani și o cheamă „Tappi”: „E cățelușa mea care vine cu mine la toate cursele și îmi poartă noroc”. Și asta chiar dacă are competiții la fiecare sfârșit de săptămână: „Mă antrenez mult pentru concursuri și nu mă forțez la toate foarte tare. Trag tare la cele importante” – Emma Kerekes, campioană națională la Cros Duatlon, categoria 11-12 ani”.

Colega ei de la club, are 13 ani și este la fel de competitivă: „Mă simt foarte bine, mi-a plăcut alergarea, chiar dacă alunecam în unele părți, îmi plăcea să alerg în pădure că e o atmosferă frumoasă”, a declarat și Tunde Georgiana Crișan, Cros Dualtlon, categoria 13-14 ani.

Tânăra recunoaște că mai sunt momente în care îi este greu dar, reușește să se motiveze și să treacă peste: „La un moment dat, la alergare îmi era greu, la bucăți și o prietenă mă încuraja >”.

Fata provine dintr-o familie unde sportul a fost religie și a fost practicat aproape de toți membrii: „În familia din partea tatălui sunt foarte mulți atleți, tata a făcut și el înot, apoi atletism și după, bicicletă. La 21 de ani a început și triatlonul”.

Au avut parte de o pregătire spartană pentru Campionatele Naționale de Cross Duatlon și Cros sTriatlon.

Emma Kerekes e disperată să se antreneze și uneori o face cu noaptea în cap: „De fiecare dată când concurez aici, la Târgu-Mureș, mă simt foarte bine. Eu mă antrenez în fiecare zi mai puțin duminica. Am câte două ore de alergare pe zi sau de înot sau bicicletă. Uneori am antrenament la 6 dimineața, apoi merg la școală”.

Fetele se întrec și cu băieții. Florian Szabo e coleg cu Emma și Tunde la club și e și el campion național la Cros Duatlon, categoria 11-12 ani. Cei trei sunt pregătiți la Cluj de antrenorii Joszi Crișan și Andrei Chis. Florin deja a uitat numărul concursurilor pe care le-a câștigat și practică și alte sporturi: „Mai fac fotbal și patinaj”.

Băiatul e fanul a trei echipe: „Din țară țin cu CFR și din străinătate cu Barcelona și Liverpool. Eu fac triatlon de 6 ani, am început cu înotul, apoi am auzit de triatlon și am zis să merg și am făcut o alegere foarte bună. Muncesc mult, duminica e singura mea zi liberă, când aleg să joc fotbal sau să mă odihnesc”.