Emma Răducanu a atras toate privirile pe covorul roşu! Apariţia serii la premiera filmului ”No Time To Die”!

Emma Răducanu a avut o apariție spectaculoasă pe covorul roșu la premiera filmului ”No Time To Die”, din seria James Bond, de la Londra.

Adolescenta de 18 ani a participat la evenimentul monden alături de personalități din lumea sportului, a cinematografiei și a Casei Regale a Marii Britanii.

ADVERTISEMENT

Feminitate și eleganță pe covorul roșu

Jucătoarea de tenis a ales o ținută a care a contrastat perfect cu culoarea roșie a covorului pe care au pășit invitații speciali ai premierei filmului ”No Time To Die”.

Rochia albă marca Tiffany și look-ul de inspirație conservatoarea, tipic britanică, au transformat-o pe Emma Răducanu în vedeta serii, la evenimentul la care au participat, între alții, și prințul Harry și prințesa Kate, prințul Charles și căpitanul naționalei Angliei Harry Kane.

ADVERTISEMENT

Cele mai importante reviste și publicații mondene din Marea Britanie și din Europa au comenta apariția sportivei cu origini românești, pe covorul roșu.

”Emma Răducanu a orbit asistența în rochia de argint la premiera No Time to Die”, au titrat jurnaliștii de la .

ADVERTISEMENT

”Feminitatea elegantă vine în mod natural campioanei de la US Open, purtând o piesă din colecția Christian Dior Resort 2022. Sandalele Silver Dior și bijuteriile Tiffany & Co. i-au completat look-ul la apariția pe covorul roșu pentru premiera mondială ’No ​​Time To Die’, de marți (28 septembrie) de la Londra la Royal Albert Hall”, au scris cei de la .

Billion dollar Emma

Victoria de la Flushing Meadows și frumusețea Emmei Răducanu au transformat-o pe jucătoarea de tenis din Marea Britanie într-un .

Indiferent că este vorba de producătorii de echipament sportiv, sau de creatori din lumea modei, Emma Răducanu este omul momentului.

ADVERTISEMENT

Conștientă de momentul prielnic pe care îl traversează, sportiva a mandatat recent un avocat să depună trei cereri de mărci comerciale pe numele ei.

Astfel, mărcile ”Emma Răducanu”, Emma” și Răducanu”, sunt de acum securizate. Agentul sportivei, Jonathan Shalit, stima după succesul de la US Open că Emma Răducan va valora în foarte scurt, ca brand, timp un miliard de dolari.