Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat până acum orașul Cluj-Napoca. Care este motivul

A ajuns în România după o pauză de aproximativ cinci ani. Are rădăcini în țara noastră, iar acum Emma Răducanu a dezvăluit de ce nu a vizitat orașul Cluj-Napoca ca un turist veritabil. Jucătoarea de tenis a spus adevărul.

Emma Răducanu, despre explorarea municipiului Cluj-Napoca

Emma Răducanu a avut parte de o . A bifat un succes extraordinar, tenismena de 23 de ani bucurându-se de o susținere foarte mare din partea fanilor săi.

Sportiva este fericită că primește un sprijin uriaș din partea pasionaților de tenis. Tânăra este extrem de încântată că a ajuns în Cluj-Napoca, municipiu care are multe atracții turistice. În 2025 a fost inclus în Destinația Anului, la categoria „Orașe care inspiră”.

E unul dintre cele mai sigure locuri din România. În plus, se găsește în topul oraşelor din Europa cu cea mai bună calitate a vieţii. Cu toate acestea, jucătoarea de tenis cu origini românești și chinezești nu a reușit să-l vadă în toată splendoarea.

„Am reușit să mă plimb pe străzile din centrul vechi, ieri-dimineață, a fost frumos. Dar, să fiu sinceră, a fost atât de frig încât nu mi-am dorit să petrec prea mult timp afară. Nu vreau să răcesc.

Încerc să mă odihnesc și să mă recuperez”, a explicat Emma Răducanu, conform . Venită în țara noastră de puțin timp, sportiva a făcut cel mai tare

Cum era Emma Răducanu în copilărie

Într-un interviu mai vechi, Emma Răducanu a dezvăluit că a evoluat enorm în carieră. Are un parcurs profesional de care este mândră, deși în copilărie nu reușea să se relaxeze complet când pășea pe terenul de tenis.

„Când eram mai mică simțeam că sunt destul de încordată și emoționată pe teren, iar aceste aspecte au fost destul de repede eliminate. Părinților mei nu le-a plăcut deloc asta la mine.

Încă de la o vârstă fragedă m-au încurajat să am mentalitatea pe care o am acum și să rămân calmă mereu indiferent de situația în care mă aflu. Acum sunt destul de rezistentă.

Când mă aflu într-un context nefavorabil în meci, cu multe întorsături de situație, știu că pot se îndrept totul și să nu las nimic să mă afecteze.

Când comit o eroare încerc doar să recunosc ce s-a întâmplat și să nu repet greșeala. Asta e tot”, a spus Emma Răducanu, pentru The Guardian, relatează .