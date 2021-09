Emma Răducanu a fost antrenată de un român! Dezvăluiri savuroase ale tehnicianului

În vârstă de 47 de ani, Andrew Richardson este , care i-a fost alături permanent în cele trei săptămâni la turneul de Grand Slam de la US Open.

Însă și un român a pus umărul la dezvolutarea jucătoarei care a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria tenisului, iar acum are pe masă de la cele mai importante branduri.

Cine este românul care a antrenat-o pe Emma Răducanu: „Un copil talentat, foarte modest”

Alexandru Berbec a avut șansa uriașă de a fi antrenorul în urmă cu doar trei ani. Pentru o perioadă de trei săptămâni, acesta a pregătit-o pe tânăra jucătoare, aflată în vacanță în România la bunici.

„A fost o plăcere să mă trezesc cu familia Răducanu, tatăl şi fata, venind aici la federaţie şi căutând să facă un program de pregătire de trei săptămâni. Veniseră în vacanţă la bunici”.

Deși nimeni nu a putut anticipa traiectoria incredibilă a jucătoarei, însă a sesizat calitățile Emmei Răducanu: „Ea fiind un no name la vârsta aceea, la 15 ani, comparativ cu un câştigător US Open, să văd un copil foarte talentat, foarte modest, care îşi vedea de treaba ei”.

Ba mai mult, deși avea doar 15 ani, Emma Răducanu deja trata tenisul la fel ca o jucătoare de top profesionistă: „Era tot timpul interesată să absoarbă informaţii, cum să joace mai bine, cum să îşi perfecţioneze jocul. A fost un exemplu şi pentru fetele care erau la noi, pentru că la 15 ani să te comporţi ca un jucător profesionist”.

Tatăl Emmei Răducanu i-a spus să exerseze cu ea și limba română: „Vorbeau puțin în casă”

Se pare că Ian, tatăl român al i-a cerut în mod expres lui Alexandru Berbec să vorbească în limba română cu tânăra jucătoare: „Tatăl ei chiar mi-a spus să exersăm şi limba română, ei vorbind mai puţin în casă”.

Alexandru Berbesc a rămas cu un mare regret deoarece nu are nicio amintire fotografică din acea perioadă în care a fost timp de trei săptămâni antrenorul unei viitoare câștigătoare a unui turneu de Grand Slam.

„De felicitat (n.r. – după ce a câştigat US Open 2021) nu am apucat, pentru că numărul tatălui ei nu l-am mai găsit în telefon. Asta e unul dintre ofurile mele.

Al doilea of ar fi că nu am apucat atunci să fac o poză, deşi eu tatălui i-am spus: Copilul e atât de serios şi implicat şi devotat, că e imposibil să nu ajungă în top 100”, a declarat Alexandru Berbesc pentru .