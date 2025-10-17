Emma Răducanu a luat două decizii radicale! Jucătoarea cu origini românești are probleme și nu se simte deloc bine

Emma Răducanu și-a încheiat prost cel mai bun an de la victoria din 2021 de la US Open. Tenismena britanică cu origini românești a pătruns în top 30 în acest an, însă finalul de sezon a fost dezastruos. Ea va lipsi de la ultimele turnee ale anului din cauze medicale și s-a decis în privința antrenorului pentru sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

De ce ratează Emma Răducanu turneele de la Tokyo și Hong Kong

Emma Răducanu, locul 29 WTA, a fost măcinată de probleme medicale în ultima perioadă. Cu toate acestea, ea a reușit cel mai bun sezon de la cel în care uimea pe toată lumea, câștigând titlul de la US Open în 2021, când avea doar 18 ani.

Sportiva britanică cu origini românești își va încheia sezonul prematur, după ce nu s-a simțit deloc bine în ultimele 10 zile. În acest interval, ea s-a retras de la Wuhan, la scorul de 6-1, 4-1 pentru americanca Ann Li, iar marți, la Ningbo, a fost învinsă în trei seturi de chinezoaica Lin Zhu, 3-6, 6-4, 6-1, după ce a primit îngrijiri medicale la spate în timpul partidei.

ADVERTISEMENT

Presa britanică a făcut acest anunț: „Emma Răducanu și-a încheiat sezonul prematur în urma unor probleme de sănătate. Ea s-a retras de la ultimele două turnee din acest an, Tokyo și Hong Kong, deoarece nu s-a simțit deloc bine în ultimele 10 zile”, au scris cei de la BBC Sport.

BBC a anunțat cine va fi antrenorul Emmei Răducanu în 2026! Tenismena a luat decizia

Odată cu decizia de a se retrage la ultimele două turnee din acest an, Emma Răducanu s-a horărât și în privința antrenorului din sezonul 2026. Astfel, britanica a decis să continue colaborarea cu Francisco Roig, fostul antrenor al lui Rafael Nadal, și în sezonul următor, conform sursei citate anterior.

ADVERTISEMENT

Până la Wimbledon, Emma l-a avut ca antrenor pe Mark Patchey, iar colaborarea cu Roig a început înaintea US Open, turneu la care britanica a avut cea mai bună performanță de când a câștigat titlul de Grand Slam în SUA. Ea a câștigat două meciuri în acest an și a fost învinsă în cel de-al treilea de Elena Rybakina, cea de-a 9-a favorită.

ADVERTISEMENT

Deși inițial înțelegerea cu fostul antrenor al lui Rafael Nadal era valabilă până la finalul acestui an, cele două părți au ajuns la un acord comun și vor continua împreună și în următorul sezon,

Semifinale la Washington și sferturi la Miami. Sezon bun pentru Emma Răducanu

Emma Răducanu promitea foarte multe la finalul anului în care a reușit să câștige US Open, însă ea nu a mai confirmat la același nivel în următorii ani. 2025 a fost cel mai bun an al ei, la 4 ani distanță de acea realizare. Răducanu a câștigat în acest an 28 de partide, iar cele mai bune performanțe le-a avut tot în SUA.

ADVERTISEMENT

Sportiva din mamă chinezoaică și tată român a ajuns până , iar în turneul WTA 1000 de la Miami a mers până în faza sferturilor. În parcursul ei de la Miami, ea a eliminat-o pe Emma Navarro, favorita numărul 8 a competiției.