Emma Răducanu – Alize Cornet 3-6, 0-0, în turul 1 de la US Open 2022. Campioana en-titre a pierdut primul set

Emma Răducanu se duelează cu Alize Cornet în turul 1 de la US Open (sursă foto: hepta.ro)

A început meciul dintre Emma Răducanu şi Alize Cornet din turul 1 de la US Open 2022.

Emma Răducanu, campioana en-titre de la US Open, intră miercuri dimineaţă în turneul de la New York. Jucătoarea britanică de origine română o va întâlni, în turul 1, pe Alize Cornet.

Unde se joacă meciul Emma Răducanu – Alize Cornet în turul 1 al US Open 2022

Meciul dintre Emma Răducanu şi Alize Cornet se joacă miercuri, de la ora 02:15, în turul 1 de la US Open 2022. Partida este programată pe arena “Louis Armstrong”, a doua ca mărime din complexul de la Flushing Meadows.

Fanii vor umple cu siguranţă tribunele arenei, din moment ce Emma Răducanu, campioana din 2021, va juca primul ei meci la ediţia din acest an. În plus, meciul se anunţă drept unul foarte interesant.

Cine transmite la TV partida Emma Răducanu – Alize Cornet

Partida Emma Răducanu – Alize Cornet va fi transmisă, începând cu ora 02:15, de Eurosport, post care oferă în exclusivitate, în România, toate meciurile de la US Open 2022. De asemenea, meciul poate fi urmărit în format LIVE VIDEO pe FANATIK.

Emma Răducanu şi Alize Cornet nu s-au mai întâlnit până acum, astfel că meciul din turul 1 de la US Open 2022 va oferi o premieră. Sportiva de 19 ani are de apărat 2.000 de puncte, după succesul de anul trecut, de la US Open.

Cine este Alize Cornet, adversara Emmei Răducanu în turul 1 de la US Open 2022

La 32 de ani, Alize Cornet este una dintre jucătoarele cu mare experienţă în circuitul WTA. Jucătoarea din Franţa este, în acest moment, pe locul 40 şi vrea să producă o primă surpriză la US Open 2022.

La US Open, Alize Cornet a ajuns la cea de-a 16-a participarea, iar cel mai bun rezultat obţinut a fost realizat în 2020, când a ajuns până în optimile de finală. În urmă cu doi ani, franţuzoaica a părăsit competiţia după o înfrângere surprinzătoare în faţa Tsvetanei Pironkova, jucătoare care beneficia de clasament protejat.

La începutul anului, la Australian Open, Alize Cornet a reuşit primul ei sfert de finală la un turneu de Mare Şlem. Performanţa a fost obţinută după ce a eliminat-o pe Simona Halep în optimile de finală.

Cote la pariuri la jocul Emma Răducanu – Alize Cornet

Emma Răducanu este văzută favorită la calificarea în turul 2 de la US Open, iar o victorie a ei are cota de 1,60. Un succes al lui Alize Cornet este cotat la 2,33. Dacă britanica se va impune cu 2-0 la seturi, cota este de 2,35.