Emma Răducanu anunță o schimbare radicală din 2025. Britanica este în pericol să iasă din clubul milionarelor din tenis

După ce a devenit, în mod incredibil, campioană la US Open în 2021, la vârsta de 18 ani, Emma Raducanu a devenit peste noapte multimilionară și o țintă de marketing. Branduri precum British Airways, Dior, HSBC, Porsche, Tiffany & Co și Vodafone au îndreptat sume enorme de bani către imaginea ei. Dar rezultatele sportive au scăzut enorm.

Impactul comercial al celebrității a scăzut mult

Trei ani mai târziu, Răducanu – una dintre cele mai bine plătite zece sportive din lume – realizează cât de mult i-a fost perturbată capacitatea de a-și echilibra antrenamentele și meciurile cu publicitatea.

„Evident, sunt foarte recunoscătoare și norocoasă că am avut parte de anumite experiențe și oportunități, dar nu am fost pregătită pentru asta. În capul meu a fost: Mă trezesc, joc tenis. Mă duc la sală. Mă duc acasă. Și nu am nimic altceva de făcut.

Întotdeauna am muncit din greu, dar cred că nu am fost pregătită la fel de bine pentru celelalte lucruri care, inevitabil, îți iau din energie. Cred că acum sunt mult mai structurată. Am acest timp în care o oră voi vorbi despre afaceri, iar apoi mă voi antrena pentru restul săptămânii. De asemenea, cred că am învățat cum să spun NU un pic mai mult”, a mărturisit Emma, potrivit The Sun.

Are 23 de victorii în 36 de meciuri

. Cele mai impresionante rezultate sunt optimile de finală jucate la Wimbledon și Indian Wells. Un trofeu n-a mai câștigat însă din 2021.

„Inițial m-am simțit foarte prost că am dezamăgit oamenii. Întotdeauna am vrut să fac ceva în plus pentru orice partener, revistă sau orice altceva pentru care am filmat. Am acceptat și dacă au vrut să facă încă o jumătate de zi. Aș face-o și acum dar aș potrivi-o în funcție de programul meu.

M-aș antrena mai devreme și apoi aș face asta după-amiază. Voi încerca întotdeauna să fac tot posibilul pentru a da în plus brandurilor cu care lucrez. Dar, de asemenea, o să încerc să mă pun pe primul loc un pic mai mult”, a punctat sportiva.

Petrece Crăciunul și Revelionul în Noua Zeelandă

Vineri, Răducanu zboară în Noua Zeelandă – cu noul antrenor de fitness Yutaka Nakamura – pentru a începe pregătirea pentru sezonul 2025, în care speră să fie lipsită de accidentări și lovituri. Ea va petrece Crăciunul pe o plajă din Auckland.

„Cea mai bună prietenă a mea locuiește în Auckland. În ultimii doi ani am fost cu ea și familia ei. Mergem o oră în nord. Ea are o mică cabană pe plajă. Este diferit.

Este ca un Crăciun fierbinte cu un grătar pe plajă. Ceva pur și simplu diferit pentru cineva care a crescut în Londra. Decembrie în Londra este perioada mea preferată din an, dar acum va fi altfel”, a dezvăluit ea.

Porsche i-a luat mașina înapoi

Vedeta din Bromley deținea un 911 Carrera GTS Cabriolet de 125.000 de lire sterline, care atingea o viteză maximă de 192 km/h și care era mândria și bucuria ei.

Iar Emma a fost avertizată că riscă să piardă toate contractele de sponsorizare de 9 milioane de lire dacă nu începe să câștige din nou.