Emma Răducanu despre întâlnirea cu Lewis Hamilton: „Este un model pentru mine”. Ce sfaturi a primit de la celebrul pilot

Jucătoarea britanică de tenis Emma Răducanu, aflată pe locul 19 WTA, a făcut bilanțul anului 2021 după , pe care a făcut-o în Caraibe, informează .

Emma Răducanu și Lewis Hamilton s-au întâlnit la Met Gala de la New York

Jucătoarea a dezvăluit cum a decurs întrevederea pe care a avut-o cu multiplul campion de Formula 1, compatriotul ei Lewis Hamilton. Cei doi s-au întâlnit la Metropolitan Museum of Art din New York, la Met Gala, eveniment monden al cărui scop este strângerea de fonduri.

„El este un model atât de bun pentru mine. Mi-a spus să fiu răbdătoare, să merg pe valul pe care sunt acum și să fac lucrurile cât mai bine. Este o persoană cu adevărat cool, care m-a ajutat cu sfaturi”, a declarat Emma Răducanu.

Într-un interviu acordat Sky Sports, Emma s-a referit și la colaborarea cu noul ei antrenor, Torben Beltz. „Torben este un tip pozitiv și aduce o energie grozavă. De câte ori ești în preajma lui te simți bine, te molipsești de la el. Este contagios”, spune sportiva.

„Am comunicat foarte mult cu el în ultima perioadă. Mi-a dat un program de pregătire, cu antrenamente de 4-5 ore pe zi, plus exerciții de fitness. Săptămâna trecută am reînceput pregătirea, dar vom lucra din greu împreună în extrasezon și în Australia”, a mai declarat Emma Răducanu, .

Emma Răducanu abia așteaptă să-l cunoască mai bine pe Torben Beltz

Beltz, care a devenit cunoscut după ce a antrenat-o pe germanca Angelique Kerber, are reputația de a fi o prezență plină de compasiune și simpatică și mai puțin un tip dur. „Este foarte bine că face parte din echipa mea, îmi ridică permanent starea de spirit.

Sunt foarte încântată să lucrez cu el și îl voi cunoaște mai bine în extrasezon”, a completat .

Răducanu a mai menționat că, de la reluarea pregătirilor pentru viitorul sezon, începe fiecare zi în forță. „Deja se simte oboseala. Dar pentru mine asta înseamnă că fac treabă bună. Lucrez mult și la mental.

Extrasezonul este scurt. Nu știu cât voi putea să-mi îmbunătățesc activitatea în aceste patru săptămâni, dar sunt convinsă că, având un program de pregătire bun, anul viitor va fi mult mai bun decât acesta”, susține Răducanu.

Emma Răducanu mai are multe de îmbunătățit în jocul ei

Răducanu, care se afla pe locul 338 WTA înainte de a juca la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon grație unei invitațioi oferită de organizatori, știe că mai are multe lucruri de îmbunătățit.

„Știu că mai am de parcurs un drum în ceea ce privește evoluția mea, iar jocul meu trebuie îmbunătățit. Dar am în jurul meu oameni care-mi vor binele și sunt încântată că mă sprijină”, a mai spus jucătoarea de pe locul 19 mondial.

Emma Răducanu continuă să meargă cu trenul, deoarece asta o face fericită

Răducanu a recunoscut că nu se gândește la părerea altora despre activitatea ei. „Singurele păreri pe care ascult sunt ale persoanelor foarte apropiate și ale celor din staff-ul meu. Ele mă ajută să mă perfecționez și să devin tot mai bună”, spune Emma.

Răducanu susține că nu și-a schimbat deloc comportamentul de când a câștigat titlul la Flushing Meadows. „Uneori iau trenul. Fac aceleași călătorii pe care le faceam și înainte. Simt că sunt exact aceeași persoană. Mă ocup de tot ce făceam înainte. Nu văd de ce ar trebui să schimb lucrurile care mă făceau fericită înainte să câști acel titlu, de care încă mă bucur”, a încheiat ea.