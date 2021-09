Emma Răducanu, dezvăluiri despre relația cu părinții săi: ”Este imposibil să fii perfectă”

Jucătoarea britanică a evoluat puțin la nivel de WTA în acest sezon, dar a uimit la turneele de Grand Slam. Titlul cucerit la Flushing Meadows .

Prestațiile solide pe care Emma Răducanu le-a avut la US Open, acolo unde a câștigat turneul venind din calificări și fără să piardă vreun set, , acesta considerând că britanica este exponenta noii generații din tenisul feminin.

Relația cu părinții, factor decisiv în succesul obșinut de Emma Răducanu

Emma Răducanu a devenit un nume pe buzele tuturor după succesul de la US Open, iar britanica a dezvăluit că în carieră a ajutat-o și faptul că are o relație foarte bună cu părinții săi. Jucătoarea britanică de 18 ani este născută în Canada din tată român şi mamă chinezoaică.

”Lucrul pe care m-au învăţat părinţii mei fiind foarte critici este să am aşteptări foarte mari de la mine şi standarde ridicate. Cred că acesta este un lucru bun în general, dar poate şi dăunător uneori, pentru că aştepţi atât de mult de la tine şi vrei să fii perfectă, dar este imposibil să fii perfectă. Cred că am nevoie să îmbunătăţesc acest aspect, să mă mai relaxez.

Însă sunt de părere că aceste standarde şi etica de muncă pe care mi le-au insuflat din trecutul lor categoric m-au ajutat pentru că mă solicit la maxim de fiecare dată când intru pe teren. În fiecare zi încerc să maximizez ce am şi să îmi maximizez potenţialul.

”Tot ce s-a întâmplat în ultimele zile a fost distractiv şi emoţionant. Am fost foarte ocupată, dar nu mă pot plânge deloc pentru că m-am simţit extraordinar la New York. Am avut câteva oportunităţi extraordinare şi sunt recunoscătoare că pot face lucrurile pe care le-am făcut. Sunt foarte fericită”, a declarat Răducanu într-un interviu pentru al WTA.

Cum a trăit seara petrecută la Met Gala

Campioana de la Flushing Meadows a vorbit și despre faptul că în ultimele zile a fost extrem de solicitată de presă, dar și despre invitația primită la Met Gala, una dintre cele mai importante evenimente mondene.

”Cred că este foarte ‘cool’ să pot întâlni şi să interacţionez cu oameni din diverse domenii. La Met Gala toţi sunt atât de experimentaţi şi au atât de multe realizări, a fost ‘cool’ să ascult perspectiva lor despre lucruri.

A fost o experienţă revelatoare. Nimic nu mă intimidează prea tare. Însă a fost amuzant pentru că eram mai emoţionată când am aşteptat să fiu fotografiată la Met decât când am intrat pe Ashe. Pentru că a fost o experienţă atât de diferită”, a explicat Emma Răducanu.

Răducanu, pusă pe glume

Întrebată cum crede că a reuşit să devină prima sportivă câştigătoare a unui turneu major după ce a jucat în calificări, ea a răspuns râzând: ”Îmi era foame. Am jucat un tenis foarte bun împotriva unor adversare extrem de dificile.

M-am confruntat cu multă adversitate, în ciuda faptului că nu am pierdut niciun set. Acele seturi ar fi putut să se termine oricum, multe, pentru că au fost meciuri foarte strânse.

Cel mai mult preţuiesc momentele petrecute cu echipa mea după victoria de la Grand Slam. Cred că aceea a fost probabil cea mai specială noapte trăită vreodată, când reflectam şi vorbeam despre ultimele trei săptămâni, despre călătorie, şi a fost un moment foarte frumos”, a încheiat Răducanu.