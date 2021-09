Emma Răducanu, dezvăluiri despre relația cu Simona Halep: ”M-a inspirat foarte mult”. Video

Jucătoarea britanică a evoluat puțin la nivel de WTA în acest sezon, dar a uimit la turneele de Grand Slam. Titlul cucerit la Flushing Meadows .

Prestațiile solide ale acesteia , acesta considerând că britanica este exponenta noii generații din tenisul feminin.

Relație de prietenie între Simona Halep și Emma Răducanu

Prezentă online la CGTN, televiziunea publică chineză în limba engleză, Emma Răducanu a dezvăluit că are o relație bună cu Simona Halep, iar faptul că aceasta a încurajat-o după abandonul de la Wimbledon a contat foarte mult pentru ea.

”Am primit un mesaj direct de la Simona Halep, care a însemnat enorm pentru mine! Ea a avut realizări extraordinare în tenis. A fost unul dintre idolii mei, m-a inspirat foarte mult.

Îmi place la nebunie stilul ei de joc! De asemenea, am admirat-o la fel de tare pe Na Li, mi-am dorit să joc la fel ca ea”, a declarat campioana surpriză de la US Open 2021.

Halep o aștepată la Cluj

Fost lider mondial, Simona Halep a ținut să o felicite pe Emma Răducanu pentru succesul de la Flushing Meadows și a ținut să explice de unde are fotografia pe care a postat pe rețelele de socializare și în care cele două jucătoare apar împreună când britanica era doar un copil.

”Am o părere extraordinară despre Emma Răducanu, ce a făcut ea este extraordinar, o felicit din suflet. A arătat la US Open un echilibru emoţional deosebit şi un joc de tenis foarte, foarte bun. După Wimbledon am felicitat-o pe Emma şi ea mi-a trimis pe Instagram o poză cu noi pe care am postat-o imediat pentru că mi-a plăcut foarte mult.

M-am bucurat să văd că a păstrat această poză şi mi-a plăcut să o împărtăşesc cu toată lumea. La New York m-am întâlnit cu ea. Am vorbit puţin acolo pentru că ea era deja în calificări şi nu am vrut să o deranjez. M-am bucurat tare mult pentru ea. Şi dacă va veni la turneul de la Cluj va fi frumos pentru toată lumea, nu doar pentru mine”, a spus Halep.

Răducanu, vedetă mondenă

Emma Răducanu a devenit un nume pe buzele tuturor după succesul de la US Open, iar britanica a dezvăluit că în carieră a ajutat-o și faptul că are o . Jucătoarea britanică de 18 ani este născută în Canada din tată român şi mamă chinezoaică.

La doar câteva zile după titlul cucerit la Flushing Meadows, ea , unul dintre cele mai importante evenimente mondene din lume, desfășurat la Metropolitan Museum of Art, din New York, alături de nume mari din lumea sportului și de la Holywood.

Este clar faptul că succesul de la US Open i-a deschis multe uși sportivei, ea fiind solicitată pentru numeroase interviuri, evenimente mondene, iar acum , ediția din Marea Britanie.