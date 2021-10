Emma Răducanu, duel cu Ana Bogdan la Transylvania Open! Britanicii aprind duelul și scriu despre propunerea “obraznică” a româncei

Emma Răducanu va juca în optimile de finală de la Transylvania Open împotriva Cele două sunt prietene în afara terenului, însă nu au jucat niciodată împreună una contra celeilalte.

Emma Răducanu, duel cu Ana Bogdan la Transylvania Open!

Campioana de la US Open a fost inclusă în grup de româncele din circuitul WTA şi britanicii au aprins duelul cu Ana Bogdan, scriind despre propunerea obraznică pe care i-a făcut-o Emmei Răducanu:

„Ana Bogdan face o încercare obraznică de a o racola pe Emma Răducanu în echipa de Fed Cup, după ce frumoasa adolescentă i-a impresionat pe români la turneul din Cluj”, a scris Daily Mail.

Declarația care i-a aprins pe britanici: “Dacă ea vrea să joace în echipa de Fed Cup, este mai mult decât bine venită”

Declaraţia care i-a aprins pe britanici a fost oferită de Ana Bogdan înaintea duelului direct în care jucătoarea din România spunea că dacăă Emma Răducanu doreşte, poate să vină în echipa de Fed Cup a României:

“Dacă ea vrea să joace în echipa de Fed Cup, este mai mult decât bine venită. S-a născut în Canada, a crescut în Marea Britanie. Este incredibil. Vorbeşte şi chineză, ştie şi câteva vorbe în limba română.

Este o drăguţă, are un accent drăguţ. A demonstrat că totul este posibil dacă lucrezi din greu, ai încredere şi rămâi pozitivă. Dacă faci lucrurile care contează, poţi să reuşeşti.

“A fost o inspiraţie pentru mine şi pentru fete”

Este foarte important să ai atitudinea corectă. Asta am admirat când am văzut-o. I-am admirat concentrarea, jocul de picioare, loviturile ei şi modul în care s-a comportat. Zâmbetul şi inocenţa care i se putea citi pe faţă.

A fost o inspiraţie pentru mine şi pentru fete. Cumva, în finală, mă aşteptam să câştige pentru că jocul ei este foarte bun. Are lovituri adânci, puternice”, a spus Ana Bogdan despre Emma Răducanu.

Emma Răducanu: “Ana Bogdan este o fată drăguță, am vorbit cu ea!”

i-a întors complimentele Anei Bogdan după victoria din primul tur împotriva Polonei Hercog. Campioana de la US Open a spus însă că jocul Anei este o necunoscută pentru ea, în condiţiile în care nu a evoluat împotriva ei:

“Mă bucur că am ocazia să joc aici în România, sunt tristă pentru că nu am avut spectatori, mă bucur deoarece am avut o primire călduroasă la antrenamente.

Nu am mai jucat cu Ana Bogdan, m-am antrenat cu ea. Am vorbit cu ea, este o fată foarte drăguță, va fi un meci dur”, a declarat Emma Răducanu.

Confruntarea dintre Emma Răducanu și Ana Bogdan se va disputa joi, în jurul orei 15:00, în optimile de finală de la Transylvania Open. În sferturi, învingătoarea o va întâlni pe Mona Barthel sau Marta Kostyuk.