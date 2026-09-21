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Într-un interviu acordat de curând, Emma Răducanu a oferit detalii despre visul pe care vrea să-l urmeze după retragerea din tenis. E vorba de un domeniu în care sensibilitatea va fi scoasă la iveală în cele mai frumoase moduri.

Emma Răducanu și-a dezvăluit cea mai mare dorință

Jucătoarea britanică de origine română Emma Răducanu (23 ani) se află la începutul carierei, dar are planuri mărețe de viitor. Tenismena care a vorbit despre cea mai mare dorință a sa. Știe ce vrea să facă atunci când nu va mai merge deloc la turnee și competiții.

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Fosta campioană de la New York a vorbit recent despre obiectivele profesionale. A răspuns unor întrebări și a discutat deschis despre unul dintre visele sale. E o dorință pe care o are în minte de ceva vreme și care are mari șanse să se contureze după retragerea din tenis. Sportiva s-a arătat pasionată de tot ce ține de artă.

Astfel, întrebată unde se vede peste 20 de ani frumoasa șatenă nu a ezitat deloc. A transmis că vrea să devină curator și să aibă propria galerie de artă. Hobby-ul său poate fi observat și prin intermediul postărilor din social media, având mai multe poze uimitoare. Peisajele, dar și elementele diferite sunt scoase în evidență de sportivă.

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Fotografia este un alt subiect pe care jucătoarea îl abordează, rețelele de socializare fiind locul ideal pentru a se exprima în voie. Cei 2,9 milioane de admiratori din lumea întreagă se bucură de fiecare dată de pozele pe care jucătoarea le încarcă. Postările sale sunt destul de rare, dar de mare efect de fiecare dată.

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„Sunt atrasă în special de lucrările pe pânză și de sculptura în stilul artei moderne. Este uimitor cât de diferit reacționează fiecare persoană la artă. Mi-ar plăcea să explorez acest domeniu ca un curator și să creez un spațiu care să reflecte propria mea sensibilitate. Acesta este visul meu”, a declarat Emma Răducanu, pentru .

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Țelurile pe care le are Emma Răducanu

Un alt talent pe care Emma Răducanu îl are în afara sportului este găsirea de noi restaurante. De asemenea, adoră să verifice recenziile de pe Google atunci când vine vorba de localurile care nu-i sunt cunoscute. S-ar putea numi foarte bine o persoană gurmandă, subliniind că este foarte încrezătoare în abilitățile sale.

În schimb, tenismena este conștientă că unii sportivi de performanță au cariere destul de scurte. Acesta este motivul pentru care este ambițioasă și vrea să revină cât mai curând pe teren. Vrea să se bucure de pasiunea sa, dar nu uită nici de relaxare și voie bună. pentru a-și încărca bateriile.

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„Sportivii au cariere atât de scurte. Voi continua să dau tot ce am mai bun și să mă bucur de proces la maximum. Desigur, am obiective concrete, dar cel mai important este să mă concentrez pe fiecare zi în parte. Dacă te obsedează rezultatele și pui prea multă presiune pe tine, lucrurile tind să nu meargă atât de bine!”, a mai spus jucătoarea, pentru aceeași sursă.

Ambasadoarea unui brand de haine

În aceeași notă, Emma Răducanu s-a arătat foarte fericită că este ambasadoarea brandului de haine UNIQLO. A luat această decizie ghidată de sistemul de valori al magazinului care este unul dintre cele mai cunoscute din Londra. Principiile mărcii se aliniază cu lucrurile care contează cel mai mult pentru sportivă, cum ar fi calitate, atenție la detalii și respect pentru sine și pentru ceilalți.

„Este discret, ferm ancorat. Îmi place asta. Aș vrea să ajut la designul uniformelor. Nu am avut niciodată ocazia să-mi ofer părerea în privința hainelor mele. Ar fi un vis să lucrez cu o designer atât de experimentată precum Clare. Este minunat ca experiența lui Clare în domeniul modei de înaltă calitate să se reflecte pe terenul de tenis.

Este distractiv să-mi imaginez că lucrurile pe care le port ar putea stârni interesul cuiva pentru tenis sau pentru UNIQLO. De asemenea, vreau să fiu o sursă de inspirație pentru fete. În timp ce eram aici și făceam poze, câteva fete au venit la mine și mi-au spus: «Ești inspirația mea». Asta mă face foarte fericită”, a mai adăugat Emma Răducanu.