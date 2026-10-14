Emma Răducanu e dată dispărută! Ce se întâmplă cu jucătoarea de tenis care a câștigat US Open acum cinci ani

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Fosta campioană la US Open, pe 14 iunie, în urma unei înfrângeri în două seturi în fața croatei Donna Vekic, în finala turneului WTA de la Queen’s.

Emma Răducanu s-a accidentat și are șanse minime să mai joace anul acesta

Accidentarea ei pare mult mai gravă decât se părea inițial. Iar recuperarea decurge foarte greu. Raducanu – care a fost văzută mergând cu dificultate prin Londra, purtând o cizmă ortopedică – s-a retras de la Wimbledon și apoi de la US Open și a lipsit în ultimele patru luni.

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Echipa Emmei Raducanu păstrează tăcerea în privința stării sale fizice și a recuperării – și refuză să precizeze dacă jucătoarea mai poate să joace în 2026. Ea lucrează cu Andrew Richardson, antrenorul care a ghidat-o în acea victorie memorabilă de la Grand Slam-ul de la New York, de acum cinci ani.

Raducanu nu figurează pe lista de înscrieri pentru ultimele șase turnee din 2026, Ningbo, Osaka, Tokyo, Guangzhou, Hong Kong și Chennai, dar ar putea oricând să solicite un wildcard.

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Britanica a ieșit din top 100 WTA

Din cauza inactivității sale, ea a coborât pe locul 107 în clasamentul mondial, iar Raducanu va continua să coboare vertiginos în lunile următoare. Aceasta este cea mai joasă poziție pe care a ocupat-o în clasamentul mondial din august 2024, iar ea este oficial numărul 3 al Marii Britanii, situându-se în urma compatrioatelor sale Katie Boulter (54) și Fran Jones (104).

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Dacă rămâne în afara circuitului WTA până cel puțin în ianuarie, ea poate solicita organismului de conducere un clasament protejat. Jucătoarele au dreptul să facă acest lucru atunci când au lipsit de la orice competiție de tenis timp de cel puțin șase luni din cauza unei accidentări fizice.

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Poate solicita înghețarea clasamentului pentru a evita calificările la Australian Open

Clasamentul ar fi înghețat la momentul producerii accidentării și i-ar da dreptul să participe la până la opt turnee într-un sezon, inclusiv la maximum două turnee de Grand Slam. A doua zi după finala de la Queen’s Club, 15 iunie, ea ocupa locul 31 în clasamentul mondial.

Dacă ar reuși să obțină acest statut, jucătoarea crescută în Kent ar fi inclusă pe tabloul principal al Australian Open, din ianuarie 2027, chiar dacă dar nu ar putea beneficia de un loc în capul de serie.

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Acest lucru ar face-o vulnerabilă în fața unei posibile întâlniri în primul tur cu una dintre cele mai bune jucătoare din lume. Însă, în același timp, Raducanu nu ar trebui să treacă prin rundele de calificare de la Melbourne, pentru primul turneu de Grand Slam al anului.

A dispărut și de pe rețelele sociale

Raducanu, care are 2,9 milioane de urmăritori pe Instagram, a păstrat un profil discret de la ultima sa apariție cu racheta în mână. A postat tot mai rar pe rețelele sociale, ultima dată acum trei săptămâni, întețind speculațiile cu privire la gravitatea accidentării sale.

exclusiv din contractele de publicitate și sponsorizări. Deși pe terenul de tenis s-a confruntat cu accidentări și o scădere a formei sportive, ea rămâne una dintre cele mai atractive figuri din sport pentru marile branduri globale.