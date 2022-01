Emma Răducanu, hărțuită de un admirator: „Sunt îngrozită când ies din casă”. Bărbatul de 35 de ani a fost identificat și audiat

Emma Răducanu a spus că nu se mai simte în siguranță în propria ei casă, după ce un admirator obsedat de ea a vizitat-o de trei ori și chiar a furat pantoful tatălui ei, drept „suvenir”.

Hărțuitorul i-a scris Emmei Răducanu într-un bilet că merită iubire

, în vârstă de 19 ani, a fost audiată la un tribunal și a declarat poliției că „se uită în mod constant peste umăr”, după ce un fost șofer de livrare al firmei Amazon i-a găsit adresa și a lăsat scrisori, flori și chiar decorațiuni de Crăciun.

După ce a văzut-o la televizor în perioada în care era șomer, Amrit Magar, în vârstă de 35 de ani, s-a dus în suburbia londoneză, unde Emma Răducanu locuiește cu părinții și a cerut vecinilor indicații spre casa ei, scrie .

După ce a găsit adresa, i-a lăsat un bilet în care scria că nu are nimic de spus, „dar meriți iubire”. Răvașul a fost semnat de Magar, care a adăugat numele soției, Bina, și al câinelui lor, Logan.

Hărțuitorul Emmei Răducanu a împodobit cu lumini de Crăciun un brad din curtea casei familiei

Într-un alt bilet, el a făcut traseul de 23 de mile pe care l-a parcurs de la locuința lui până acasă la , în speranța că o va vedea pe campioana de la US Open din 2021.

Totul s-a încheiat pe 4 decembrie, când Magar a impodobit un brad, aflat în gradina din fața casei Emmei Răducanu, cu lumini de Crăciun, după care a furat un pantof de pe verandă, crezând ca aparține sportive. De fapt, era al tatălui Emmei, Ion Răducanu.

Ulterior, părintele l-a recunoscut pe Magar din filmările făcute de diferitele camere video montate pe stradă ca fiind persoana care i-a vizitat, anterior, proprietatea.

Magar a fost găsit vinovat de magistrații Tribunalului din Bromley pentru hărțuire și va primi pedeapsa luna viitoare. Când a fost arestat, asupra lui a fost găsit pantoful furat de pe proprietatea familiei Răducanu, despre care a spus că l-a luat ca amintire.

Emma Răducanu vrea să se mute în altă casă, de frica hărțuitorului

Într-o declarație citită în fața instanței, a spus că îi este teamă să mai iasă singură din casă. „De când s-au întâmplat toate acestea, m-am simțit înfiorată. Mă simt foarte îngrijorată când ies afară, mai ales dacă sunt singură.

Din cauza asta, simt că mi-a fost luată libertatea. Mă uit constant peste umăr. Mă simt nervoasă și mă tem că s-ar putea întâmpla același lucru din nou. Nu mă simt în siguranță în propria mea casă, unde ar trebui să mă simt cel mai bine.

Vreau să mă mut într-o casă nouă, cu mai multă securitate, pentru că mă tem că (n.r. – agresorul) s-ar putea întoarce, deoarece știe unde este casa mea”, a declarat Emma Răducanu.

Hărțuitorul a ajuns prima dată la casa Emmei Răducanu pe 23 noiembrie 2021

Instanța a aflat că Magar a vizitat prima dată casa familiei Răducanu din sud-estul Londrei pe 23 noiembrie. Când a ajuns la ușă cu un buchet de flori și un bilet i-a văzut pe părinții Emmei, dar a spus că este un șofer al unei firme de livrare și lasă cadouri din partea altcuiva.

A doua oară, pe 2 decembrie, el a lăsat în cutia poștală un plic roșu care conținea o „hartă” desenată de mână care arăta distanța pe care a parcurs-o de la casa lui până la adresa familiei Răducanu și un bilet pe care scria „23 mile pentru tine”.

Două zile mai târziu, Magar a vizitat din nou proprietatea, înarmat cu beculețe. După ce a împodobit un brad în grădina din față, a pus luminile rămase și bateriile de rezervă în cutia poștală, după care a realizat că ușa de la verandă era deschisă. Așa că a furat una dintre încălțările lui Ion Răducanu, crezând că este a Emmei.

Eliberat pe cauțiune, hărțuitorul nu are voie să ia legătura cu familia Emmei Răducanu și nici să meargă pe strada unde locuiește

Ulterior, Ion Răducanu a dat declarații poliției. „Am primit o notificare pe telefon de la o firmă de securitate prin care eram anunțat că o persoană este în fața casei. Am ieșit afară și am văzut un bărbat care stătea pe trotuar. Când m-a remarcat, a început să fugă.

L-am urmărit până la o stație de autobuz din apropiere, după care am sunat la poliție”, a declarat tatăl Emmei Răducanu.

Depunând mărturie în fața instanței, Magar a spus că îi este „rușine” că a supărat-o pe Emma Răducanu. Dar judecătorul districtual Sushil Kumar l-a găsit vinovat. „Incapacitatea lui de a explica modul în care nu a crezut că aceasta este hărțuire este greu de crezut”, a spus el.

Hărțuitorul a fost eliberat pe cauțiune și a fost obligat de instanță să nu ia legătura cu Emma Răducanu și părinții ei și nici să nu mai treacă pe strada pe care locuiesc.