Emma Răducanu îşi ia adio de la Cluj şi le face o promisiune fanilor: “100% mă voi întoarce!”

Emma Răducanu a părăsit Transylvania Open în faza sferturilor de finală, fiind învinsă cu 2-6, 1-6 de Marta Kostyuk din Ucraina. A fost un meci modest făcut de sportiva din Marea Britanie, după cum singură a recunoscut.

Emma Răducanu îşi ia adio de la Cluj: “Ştiam de dimineaţa de la antrenament că sunt obosită”

Oboseala şi-a spus cuvântul şi a spus că adversara nu i-a dat nicio şansă. În faţa jurnaliştilor, câştigătoarea din Marea Britanie a spus că este dezamăgită de prestaţie şi că are nevoie de o vacanţă înainte de a începe pregătirea noii stagiuni:

“A fost un meci greu pentru mine. Marta este o atletă grozavă. Fizic, sunt obosită. Dar tot creditul pentru adversara mea, care a jucat foarte bine. Nu am fost surprinsă de faptul că am făcut multe greşeli neforţate.

ADVERTISEMENT

Ştiam de dimineaţa de la antrenament că sunt obosită, că lucrurile nu stau bine. Este dezamăgitor că am zile de genul acesta, în care nu mă simt prea bine. Marta a jucat foarte bine, eu nu eram acolo, nu am meritat să câştig.

Am încercat să dau totul, dar am fost letargică pe teren şi în general. Cred că ultimele 6 luni… pentru mine au fost intense. Am avut multe lecţii şi experienţe de învăţat. Da, cred că am nevoie de o vacanţă”, a spus Emma Răducanu.

ADVERTISEMENT

“Ospitalitatea a fost extraordinară, lumea a fost foarte amabilă cu mine”

Aflată de o săptămână la Cluj, sportiva din Marea Britanie le-a mulţumit fanilor pentru amabilitate şi le-a făcut o promisiune fanilor că va reveni în România:

“Ospitalitatea a fost extraordinară, lumea a fost foarte amabilă cu mine. Sunt dezamăgită că nu am rămas mai mult, am amintiri foarte frumoase de aici. Vreau să îmi mai dau o şansă şi să văd dacă pot să am un parcurs bun la Linz.

ADVERTISEMENT

Apoi o să iau o pauză de o săptămână, să îmi încarc bateriile. Aşa se întâmplă în turnee, am învăţat multe. Există înfrângeri, se acumulează oboseala, sunt experienţe pe care le învăţ.

“100% o să mă întorc în turnee şi turneele din România”

100% o să mă întorc în turnee şi turneele din România vor avea o prioritate foarte mare pe agenda mea. Oamenii au fost foarte prietenoşi, nu mi-a venit să cred cât de bine am fost primită”, a spus Emma Răducanu.

ADVERTISEMENT

La Transylvania Open, Emma Răducanu a obţinut primele două victorii din circuitul WTA. Britanica le-a învins pe Polona Hercog şi , înainte de a se opri în sferturile de finală ale turneului după o înfrângere cu Marta Kostyuk, scor 2-6, 1-6.

“Mi-ar plăcea să câştige Halep pentru că este unul dintre idolii mei. Îmi pare rău că nu joc în semifinale cu ea, dar asta este situaţia”, Emma Răducanu