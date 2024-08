Emma Răducanu: “La 21 de ani mă simt bătrână!” Care e cea mai mare greșeală pe care a făcut-o jucătoarea de tenis din Marea Britanie, cu tata român

Viața ei s-a schimbat complet în 2021. Pornind din calificări, Emma Răducanu a surprins lumea tenisului, devenind campioană la US Open. A fost cea mai surprinzătoare câștigătoare din istoria Grand Slamului new-yorkez.

Niciun turneu câștigat de la US Open 2021 încoace

Din acel moment și până în prezent, povestea ei sportivă s-a degradat vizibil. Ea a suferit mai multe accidentări care au ținut-o departe de tenis, dar dincolo de asta, n-a avut rezultate. Niciun turneu câștigat în ultimii trei ani.

Emma se declară conștientă de greșelile sale. Ea a vorbit într-un interviu despre cele mai frumoase momente din tenis, dar și despre ce așteptări mai are. A recunoscut că e o persoană singuratică, care are nevoie să petreacă momente cu ea însăși.

“Câștigarea US Open a fost punctul culminant al carierei mele. Au fost o mulțime de provocări, dar cred că ceea ce mi-a adus acel success depășește orice altceva”, a mărturisit Emma pentru Marie Claire.

A dezvăluit care este cea mai mare eroare pe care a făcut-o

“Încrederea în sine este importantă pentru a trece peste momentele dificile, pentru că ele sunt inevitabile. Te vei confrunta cu eșecuri și accidentări, vei fi copleșită de temeri, dar pentru a realiza lucruri mărețe trebuie să combini asta cu încrederea în tine”, a mai afirmat Emma.

Emma a mărturisit care a fost cea mai mare lecție a sa. “Nerăbdarea mea este unul dintre cele mai mari eșecuri ale mele. Mereu am grăbit procesul de recuperare și am întârziat revenirea mea cu multe luni. În loc să dureze patru luni, mi-a luat opt luni. Uneori mintea îți depășește corpul și, forțându-te, mergi înapoi”, a punctat ea.

Britanica a vorbit și despre obiceiurile ei. “Sunt o persoană foarte independentă și îmi place să petrec timp singură. În viața mea de zi cu zi există mulți stimuli și mulți oameni în jurul meu”, a spus Emma.

Îi place să petreacă timp singură

Sportiva a detaliat: “Din acest motiv îmi place să am câteva ore pentru mine înainte de a merge la culcare. Uneori citesc, stau pe telefonul mobil, adaug lucruri la coșul de cumpărături și apoi închid pagina. Este foarte important să am acest timp pentru relaxare și detensionare, nu aș putea dormi dacă nu aș face asta”

Ajunsă pe locul 69 mondial, Emma Răducanu spune că are momente de teamă. “În tenis, este foarte ușor să intri în panică. Ai sentimentul că mai ai doar 10 ani de carieră și că totul se va termina brusc. Uneori, mă simt foarte bătrână la 21 de ani, dar apoi îmi amintesc că mai am 10 ani de Grand Slam-uri în fața mea, poate chiar 15”, s-a destăinuit sportive.

Tot ea amintește că există viață și după tenis. “Chiar dacă totul trece atât de repede, sunt în circuit de doar trei ani, mai am multe de învățat și de dezvoltat. Există, de asemenea, o mare parte a vieții dincolo de tenis. Credem că viața noastră se termină când ajungem la 35 de ani, dar mai sunt încă multe de făcut. Vreau să profit la maximum de anii pe care îi mai am în circuit, dar trebuie să păstrez și perspectiva că există și alte lucruri în viață în afară de tenis”, a încheiat britanica.

Emma Răducanu a pierdut ieri în sferturile de finală ale turneului de la Washinghton. Ea a fost învinsă de Paula Badosa, în trei seturi: 6-4, 5-7, 4-6. În 2024, Emma are 18 victorii și 11 înfrângeri.

S-a despărțit de iubitul miliardar

Anul trecut, jucătoarea britanică de tenis a dezvăluit faptul că se află într-o relație cu fotbalistul Carlo Agostinelli, fiul afaceristului italo-american Robert Agostinelli. Publicația britanică The Sun a scris faptul că decizia de a pune punct relației a venit din partea campioanei de la US Open 2021.

”O nouă poveste de dragoste în tenis? Zvonurile au început în linişte, dar după meciul de duminică sunt mai pronunţate”, a titrat Essentiallysports.com. Legătura lor nu a fost însă confirmată.

Deși nu are rezultate în tenis, Emma este una dintre cele mai productive sportive din lume. Contractele de publicitate pe care le are cu diverse companii îi aduc în jur de 20 de milioane de lire sterline în fiecare an.