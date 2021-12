Emma Răducanu a mai dat o lovitură financiară. Contract fabulos pe care îl va semna la începutul lui 2022

Emma Răducanu s-a impus pe 11 septembrie în , după ce a dispus de canadianca Leylah Fernandez cu 6-4, 6-3. A devenit prima jucătoare din istorie care câștigă un turneu de Mare Șlem venind din calificări, iar de atunci viața i s-a schimbat în totalitate.

Emma Răducanu a semnat un contract cu Vodafone pentru 3 milioane de lire sterline pe an

Ofertele publicitare au curs pe bandă rulantă, iar cea mai recentă propunere a venit de la gigantul de telecomunicații Vodafone. notează că negocierile au durat câteva săptămâni, dar, până la urmă, jucătoarea și-a pus semnătura pe contract.

Se pare că înțelegerea a fost încheiată pentru suma de 3 milioane de lire sterline pe an, dar anunțul oficial va fi făcut în februarie, după ce se va încheia primul turneu de Mare Șlem al anului 2022, Australian Open, care începe pe 17 ianuarie și durează două săptămâni.

The Mail on Sunday a obținut o declarație de la o persoană care a asistat la negocieri și la semnarea contractului. „Aceasta este o lovitură imensă pentru Vodafone. Oriunde merge Emma acum, va avea sigla lor în apropiere.

Răducanu este exact femeia pe care cei de la Vodafone și-o doresc: de succes, normală și un model pentru tineri. Ea este persoana perfectă”, a declarat sursa, care a dorit să-și păstreze anonimatul.

Emma Răducanu este reprezentată de omul din spatele afacerilor Mariei Sharapova

Aceeași publicație menționează că Emma a mai dat o lovitură, poate cel puțin la fel de mare, pentru că este vorba de o înțelegere care are efect și asupra carierei și asupra vieții din afara terenului.

„Domnișoara Răducanu, care în urmă cu un an încă era la școală, este reprezentată compania de management IMG. Concret, de ea se ocupă Max Eisenbud, nimeni altul decât omul din spatele marilor afaceri ale Mariei Sharapova”, scrie The Mail on Sunday.

Eisenbud a recunoscut, recent, pentru The New York Times, că „bate fierul cât e cald” în ceea ce o privește pe . El a făcut o comparație între sportivele din Rusia și Marea Britanie.

„Diferența dintre Maria, care a câștigat Wimbledon, și Emma, învingătoare la US Open, se rezumă, într-adevăr, la rețelele sociale. În 2004 (n.r. – anul primei victorii a Mariei într-un turneu de Mare Șlem) nu exista nicio rețea de socializare.

Dar, de data aceasta, lucrurile s-au mișcat foarte rapid. Practic, totul a mers pe ‘repede înainte’. Este un basm pentru adolescenta din Kent, care s-a impus la US Open la doar câteva săptămâni după ce a jucat la Wimbledon.

Dar ea este talentată nu doar pe terenul de tenis. A luat A+ la Matematică și A la Economie”, a mai precizat Max Eisenbud, făcând referire la calificativele primite de Emma la examane, cele mai mari posibile.

Emmei Răducanu deschide multe uși în Asia, deoarece vorbește fluent dialectul mandarin

Experții sunt de părere că Emma are succes la marile companii din cel puțin două motive: este britanică și vobește fluent mandarină, mama ei fiind chinezoaică, iar acest lucru îi deschide multe uși în Orientul Îndepărtat.

După ce s-a impus la US Open, în numai trei luni, în condițiile în care marile vedete din sport au de obicei până la șase oferte comerciale în domenii diferite.

Concret, este ambasador global al mărcii British Airways, într-o înțelegere despre care se spune că valorează șapte cifre, are un contract de 100.000 de lire sterline pe an cu Nike, care îi furnizează îmbrăcămintea și încălțările la turnee.

Emma Răducanu a semnat primul ei contract mare chiar înainte de US Open

De asemenea, , atfel că beneficiază de gamele de machiaj și îngrijire a pielii ale designerului italian. Răducanu, care a devenit prima britanică învingătoare la US Open după 1977 (când s-a impus Virginia Wade) folosește o rachetă de tenis Wilson Blade, înțelegerea cu gigantul sportiv fiind de 100.000 de lire sterline pe an.

Să mai spunem că Emma a purtat piese Tiffany când a jucat la US Open (inclusiv în finala cu Leylah Fernandez), după ce ar fi semnat în septembrie un contract de aproximativ 2 milioane de lire sterline pentru a fi ambasador global pentru designerul de bijuterii.

Iar asta nu este tot. La începutul lunii decembrie, Emma a devenit , care se ocupă de comercializarea apei minerale.

Aparițiile publice consumă energia Emmei Răducanu, avertizează antrenoarea Judy Murray

Săptămâna trecută, Judy Murray, antrenoare de tenis și mama lui Andy Murray, în ceea ce o privește pe Răducanu. „Următoarele zece luni vor fi complet diferite de tot ce a experimentat până acum.

Va fi o curbă abruptă de învățare în circuitul feminin, în timp ce ea se adaptează și trece de la relativul anonimat al unei junioare cu potențial foarte mare la competiția atât de aprigă din WTA săptămână în săptămână. Toți cei din circuit știu acum cine este ea.

Am văzut evenimentele incredibile la care a fost invitată Emma, premiile pe care le-a câștigat, sponsorii și mărcile pe care le reprezintă acum. Ea este – pe bună dreptate – o mină de aur în tenis.

La început, poate fi interesant, dar, cu timpul, este probabil să devină foarte obositor. Nu este atât de ușor pentru un adolescent să se încadreze în lumea corporativă, dar sponsorizările și aprobările vin cu obligații și apariții personale.

Și toate acestea necesită timpul și energia ta”, a avertizat ea.