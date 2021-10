Emma Răducanu – Marta Kostyuk, Live video ora 19.30. Câștigătoarea US Open vrea o semifinală cu Simona Halep

Meciul Emma Răducanu – Marta Kostyuk are loc vineri, 29 octombrie, cu începere de la ora 19:30, în cadrul sferturilor de finală ale turneului feminin de tenis de la Cluj Napoca, Transylvania Open 2021.

Unde se joacă meciul Emma Răducanu – Marta Kostyuk

Confruntarea Emma Răducanu – Marta Kostyuk se dispută vineri, 29 octombrie, de la ora 19:30, în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale turneului de tenis feminin Transylvania Open 2021. Este ultimul sfert de finală.

Nu vor putea însă urmări acest joc niciunul dintre spectatorii care, având certificat verde de vaccinare, nu au primit acceptul de a intra în sală, autoritățile de la București luând decizia, din cauza pandemiei de COVID 19, să interzică accesul publicului, inclusiv cel vaccinat, la orice competiție sportivă pe timp de 30 de zile.

Cine transmite la TV partida Emma Răducanu – Marta Kostyuk

Partida Emma Răducanu – Marta Kostyuk se joacă vineri, 29 octombrie, de la ora 19:30, în Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca, în sferturile de finală ale Transylvania Open 2021 la tenis feminin și este televizată de posturile Digi Sport 2 și Look Plus. O mai puteți vedea și pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Emma Răducanu a venit în România însoțită de jucătoarea britanică fiind de sorginte română prin părintele ei. , fapt care a produs o neașteptată și de iritare a presei din Insulă, care o acuză de fățărnicie.

Emma Răducanu, primele victorii după triumful de la US Open

La Cluj-Napoca, a reușit să obțină primele ei victorii după ce a produs marea surpriză la US Open, câștigând trofeul de o manieră impresionantă. Emma pierduse primul meci după US Open la Indian Wells, în fața bielorusei Aliaksandra Sasnovich.

La Cluj, Emma a început greoi, pierzând primul set în turul 1 la croata Polona Hercog și având mari emoții până și l-a adjudecat pe al doilea, după care a dat drumul la joc și a făcut un 6-1 fără drept de apel în decisiv. În turul 2, a jucat mai bine și a trecut de Ana Bogdan cu 2-0 la seturi.

Meciul Emma Răducanu – Simona Halep era așteptat și la Indian Wells

Emma Răducanu poate avea parte de întâlnirea cu idolul ei din copilărie în semifinale, dacă Simona Halep va reuși să treacă în meciul dinaintea ei de Jaqueline Cristian, Simona acuzând dureri lombare cu o zi înainte.

Răducanu și Halep ar fi trebuit să se afle față în față la Indian Wells, însă eșecul britanicei la Sasnovich a amânat această primă confruntare. De menționat că în turul următor, Sasnovich a trimis-o acasă și pe Simona Halep.

Cote la pariuri pentru jocul Emma Răducanu – Marta Kostyuk

Cele două sportive fac parte din noul val de talente în tenisul feminin, fiind foarte tinere. Emma are 18 ani şi Marta e mai bătrână cu un an. Pentru bookmakeri, britanica e hotărât mai talentată şi are cota 1,35 la victorie, faţă de 3,20 cât a primit ucraineanca.

Un set câştigat de Kostyuk, lucru deloc imposibil, are o cotă mai mare decât victoria Emmei – 1,70, iar varianta ca partida să dureze trei seturi e răsplătită cu cota de 2,40. Cele două sunt la prima întâlnire directă.