Emma Răducanu nu îşi mai vizitează bunica din cauza numărului mare de infectări din România: “Vreau să o protejez”

Emma Răducanu a fost eliminată în mod surprinzător în semifinalele turneului Transylvania Open de la Cluj și va rata duelul-șoc cu idolul său, Simona Halep.

, britanica a declarat că așteaptă să o viziteze pe bunica sa la București pe care nu a mai văzut-o de doi ani din cauza pandemiei de coronavirus.

Emma Răducanu nu își va mai vizita bunica la București: „Este o situație dificilă cu cazurile”

Emma Răducanu este îngrijorată de situația din România și de criza sanitară cauzată de noul SARS-COV-2 și ezită să mai meargă la București pentru a o vizita pe bunica sa care o așteaptă cu sarmale și alte bunătăți.

De altfel, câștigătoarea de la US Open a declarat că sezonul nu s-a încheiat pentru ea și va merge la turneul WTA de la Linz: „Nu ştiu dacă o să o vizitez pe bunica mea. Este o situaţie dificilă cu cazurile şi vreau să o protejez.

Planul este să merg la Linz. După aceea, o să am o săptămână liberă şi o să încep pregătirea noului sezon.

Emma Răducanu îi mulțumește bunicii sale pentru tot ceea ce a învățat în limba română: „Sper că e mândră”

Emma Răducanu a mărturisit că a învățat limba română de la bunica sa, ci nu de la tatăl ei și speră că a făcut-o mândră de modul în care a vorbit:

„Toată româna am învăţat-o de la bunica mea, sper că e mândră de discursurile mele în limba română. Sunt sigură că a urmărit meciurile şi e bucuroasă de faptul că am vorbit limba română”.

Emma Răducanu, savuroasă la Cluj: „Încă nu am văzut trofeul de la US Open!”

Emma Răducanu a explicat că încă , care este în continuare expus la sediul ferderației din Londra:

„Nu am văzut trofeul de la US Open încă. Abia aştept să îl văd, este expus la Federaţie. Cred că este un moment frumos, cei de acolo au făcut multe pentru mine. Este un simbol, un simbol special şi am vrut să fie expus acolo.

„Nu m-am gândit la sezonul viitor. Sunt concentrată pe turneul acesta, mai sunt în acest an competiţii. Trebuie să continuu să adun meciuri, să adun victorii pentru că după New York a trecut ceva timp fără meciuri. Va fi o experienţă nouă în sezonul viitor”, a mai spus Emma.