Emma Răducanu nu se regăsește! Sportiva cu origini românești, trimisă la psiholog de o legendă a tenisului: „Are nevoie de ajutor”

Emma Răducanu a avut un an 2022 foarte slab. Fosta campioană de la US Open s-a despărțit și de antrenor, iar o fostă legendă a tenisului susține că are nevoie de ajutor.