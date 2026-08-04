Emma Răducanu, OUT de la US Open. Prin ce calvar trece fosta campioană de la New York

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Emma Răducanu se pregătea să-și facă o revenire de senzație în circuit, dar a primit o veste cruntă. Fosta campioană de la New York ratează ediția din acest an de US Open. Care este motivul pentru care jucătoarea cu origini românești nu va păși pe teritoriul american, de fapt.

Emma Răducanu, OUT de la US Open. Ce se întâmplă cu sportiva, de fapt

Ghinionul pare că se ține scai de Emma Răducanu. Sportiva care în 2021 șoca planeta și câștiga trofeul la New York venind tocmai din calificări are parte de o nouă accidentare. Emma Răducanu este nevoită să declare forfait pentru ediția din acest an de la US Open, după ce Motivul de data aceasta? Unul devastator pentru orice sportiv de top.

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Mai exact, britanica de 21 de ani s-a ales cu o accidentare teribilă: o fractură de stres la piciorul drept. Este fix aceeași problemă medicală serioasă care a obligat-o să se retragă cu lacrimi în ochi și de la turneul de Grand Slam de pe pământ britanic.

Tabloul principal de la US Open va lua startul în mai puțin de patru săptămâni, dar este clar că Emma nu va putea să fie aptă de joc până la marea premieră. Potrivit presei britanice, Răducanu se află acum într-un program strict de recuperare, iar medicii nu i-au dat avizul pentru efort fizic intens.

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Emma Raducanu will not compete at the US Open, where she won her maiden Grand Slam title in 2021 🎾❌ — BBC Sport (@BBCSport)

Destinația de vacanță în care a ajuns Emma Răducanu

Deși se află în afara acțiunii, jucătoarea de tenis are parte de priveliști de poveste. , unde s-a cazat la un hotel de lux. St. Moritz este orașul din Munții Alpi, unde a ales să se destindă. Localitatea adorată de numeroși turiști este renumită ca stațiune de schi de nivel mondial.

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„Cea mai bună resetare făcută vreodată!”, este descrierea lăsată de Emma Răducanu, în dreptul imaginilor de pe Instagram postate din vacanța din St. Moritz.

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