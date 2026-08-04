Sport

Emma Răducanu, OUT de la US Open. Prin ce calvar trece fosta campioană de la New York

Dezastru pentru Emma Răducanu. Fosta campioană de la US Open nu va onora ediția din acest an. Motivul este unul extrem de dureros.
Mihai Dragomir
04.08.2026 | 05:48
Emma Raducanu OUT de la US Open Prin ce calvar trece fosta campioana de la New York
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De ce ratează Emma Răducanu US Open 2026. Foto: Hepta.
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Emma Răducanu se pregătea să-și facă o revenire de senzație în circuit, dar a primit o veste cruntă. Fosta campioană de la New York ratează ediția din acest an de US Open. Care este motivul pentru care jucătoarea cu origini românești nu va păși pe teritoriul american, de fapt.

Emma Răducanu, OUT de la US Open. Ce se întâmplă cu sportiva, de fapt

Ghinionul pare că se ține scai de Emma Răducanu. Sportiva care în 2021 șoca planeta și câștiga trofeul la New York venind tocmai din calificări are parte de o nouă accidentare.  Emma Răducanu este nevoită să declare forfait pentru ediția din acest an de la US Open, după ce ratase în luna iunie și Wimbledon. Motivul de data aceasta? Unul devastator pentru orice sportiv de top.

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Mai exact, britanica de 21 de ani s-a ales cu o accidentare teribilă: o fractură de stres la piciorul drept. Este fix aceeași problemă medicală serioasă care a obligat-o să se retragă cu lacrimi în ochi și de la turneul de Grand Slam de pe pământ britanic.

Tabloul principal de la US Open va lua startul în mai puțin de patru săptămâni, dar este clar că Emma nu va putea să fie aptă de joc până la marea premieră. Potrivit presei britanice, Răducanu se află acum într-un program strict de recuperare, iar medicii nu i-au dat avizul pentru efort fizic intens.

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Destinația de vacanță în care a ajuns Emma Răducanu

Deși se află în afara acțiunii, jucătoarea de tenis are parte de priveliști de poveste. Frumoasa sportivă a ajuns în Elveția, unde s-a cazat la un hotel de lux. St. Moritz este orașul din Munții Alpi, unde a ales să se destindă. Localitatea adorată de numeroși turiști este renumită ca stațiune de schi de nivel mondial.

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„Cea mai bună resetare făcută vreodată!”, este descrierea lăsată de Emma Răducanu, în dreptul imaginilor de pe Instagram postate din vacanța din St. Moritz.

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  • 49 este locul WTA ocupat de Emma Răducanu în prezent
  • 10 este cea mai înaltă poziție atinsă până acum în carieră (iulie 2022)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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