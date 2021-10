Emma Răducanu – Polona Hercog, Live video ora 18:00. Câştigătoarea US Open, la primul meci în România

Meciul Emma Răducanu- Polona Hercog are loc marţi, 26 octombrie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul primului tur al , turneul WTA de 250 de puncte care se desfăşoară la Cluj-Napoca în perioada 25-31 octombrie. Este primul meci oficial jucat de învingătoarea din acest an de la US Open în România, ţara natală a tatălui ei.

Unde se joacă meciul Emma Răducanu – Polona Hercog

Confruntarea Emma Răducanu – Polona Hercog se dispută marţi, 26 octombrie, de la ora 18:00, în turul 1 al turneului Transylvania Open 2021, competiţie de tenis feminin de tip WTA 250 şi la care mai participă din rândul primelor jucătoare ale lumii Simona Halep şi estonianca Anett Kontaveit.

Meciul are loc în Sala Sporturilor din Cluj-Napoca, dar spre , care deja achizionaseră biletele şi vorbim numai despre spectatori care puteau prezenta certificatul verde de vaccinare cât şi a organizatorilor, se va juca fără public, urmare a noilor restricţii impuse de autorităţile sanitare din ţară.

ADVERTISEMENT

Cine transmite la TV partida Emma Răducanu – Polona Hercog

Partida Emma Răducanu – Polona Hercog se joacă marţi, 26 octombrie, de la ora 18:00 în turul 1 la Transylvania Open 2021 şi este transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 2 şi Look Plus. O mai puteţi urmări şi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Aşadar, britanica de origine română este singura câştigătoare a unui Grand Slam în acest an care a acceptat oferta organizatorilor de a veni la Cluj-Napoca, deşi este un turneu de categoria 250 de puncte, cu

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu a venit la Cluj însoţită de tatăl ei

Emma Răducanu nu este la prima vizită în România, ţara unde s-a născut tatăl ei, Ion Răducanu, care, de altfel, a însoţit-o la Cluj-Napoca. Ea a mai fost la bunici, dar pentru prima oară participă la o competiţie oficială şi a venit cu dorinţa de a face o figură cât mai frumoasă.

Emma a avut parte de o ospitalitate cu totul deosebită din partea clujenilor, primind de peste tot o mulţime de cadouri cu specific românesc şi a ţinut să mulţumească vorbind româneşte aşa cum s-a priceput,

ADVERTISEMENT

Este considerată o viitoare stea în tenisul feminin

Performanţa Emmei, de a cuceri US Open la doar 18 ani, a făcut ca mulţi specialişti să vadă în tânăra jucătoare din Marea Britanie drept o viitoare stea a tenisului feminin, care se va număra ani buni printre cele mai bune jucătoare ale lumii. Şi englezii sunt entuziasmaţi de reuşita Emmei, mai ales că o jucătoare care să triumfe într-un Grand Slam nu au mai avut de multă vreme.

pe care a considerat-o printre jucătoarele ei favorite şi că speră să reuşească măcar pe jumătate din ceea ce a realizat Simona, cu două turnee de Grand Slam jucate, alte trei finale pierdute şi multe luni în fotoliul de lider mondial.

ADVERTISEMENT

Cote la pariuri pentru jocul Emma Răducanu – Polona Hercog

Pentru casele de pariuri acesta este genul de meci cu învingătoare sigură şi victimă la fel de sigură. Motiv pentru care Emma Răducanu a primit cota 1,10, faţă de 6,00 cât are jucătoarea slovenă. Numai dacă ar lua un set aceasta ar avea cota de 2,30, cu adevărat foarte mult pentru acest tip de pariu.

Emma Răducanu şi Polona Hercog nu s-au mai întâlnit niciodată. Britanica a mers de la US Open la Indian Wells cu speranţe mari, dar a suferit un duş rece, cedând în faţa lui Sasnovich din Belarus cu 2-0. După aceea, Sasnovich a mai făcut o victimă ilustră în persoana Simonei Halep la aceeaşi competiţie!