Emma Răducanu, prima reacție după drama trăită la Dubai: „O experiență dificilă”. Ce spune un expert în securitate

Emma Răducanu, fosta campioană de la US Open, a trecut prin niște momente cumplite la turneul de la Dubai. , a fost hărțuită de un bărbat și a izbucnit în lacrimi în timpul meciului. Mai mult, ea a primit și o scrisoare de la acest individ.

Emma Răducanu, hărțuită de un bărbat în Dubai

Bărbatul ar fi urmărit-o în mod obsesiv pe Emma. El ar fi abordat-o pe sportiva britanică cu o zi înainte de meciul cu Muchova, iar în momentul în care l-a văzut în tribune,

Ulterior, ea a primit o scrisoare de la acest bărbat. Emma Răducanu a postat un mesaj pe contul ei de Instagram la o zi după meciul cu Muchova, în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere.

„Vă mulțumesc pentru mesajele de susținere. O experiență dificilă ieri, dar voi fi ok. Sunt mândră de modul în care am revenit și am concurat, în ciuda a ceea ce s-a întâmplat la începutul meciului.

Îi mulțumesc Karolinei pentru amabilitatea ei și îi urez mult succes în restul turneului”, a precizat Emma Răducanu, locul 61 mondial, la o zi după ce a pierdut meciul cu Muchova.

„Emma a avut probleme în trecut. Știu că a avut un caz în urmă cu câțiva ani”

Alex Bomberg, un specialist în securitate, a vorbit pe larg despre această problemă. El e de părere că tenismenele sunt extrem de expuse. De asemenea, el a dat de înțeles că, în viitor, se vor lua măsuri mult mai serioase pentru ca siguranța lor să nu fie în pericol.

„Sunt rezident în Dubai. În Dubai însuși, vă pot spune acum că autoritățile vor lua acest lucru foarte în serios. Evident, Emma a avut probleme în trecut. Știu că a avut un caz în urmă cu câțiva ani. Acesta este genul de lucru care este întotdeauna o mare îngrijorare. Te întrebi, din punct de vedere al securității, cum sunt opriți oamenii să intre în incinte.

În afară de utilizarea tehnologiei de recunoaștere facială, singura altă modalitate este să folosești oameni care sunt ‘super-recunoașteri’ în echipa lor de securitate. Persoane care recunosc indivizii aflați pe listele de supraveghere și pot alerta autoritățile sau echipa de securitate.

Cu tipul ăsta, nu știu dacă au existat interacțiuni anterioare cu acest individ – evident că a apărut la hotelul ei, dar ce a dus la asta? Nu știm încă, dar se pare că este tratat serios. Este întotdeauna o situație dificilă. VIP-urilor li se înmânează carduri, primesc cadouri și chestii de genul ăsta.

Este important ca oamenii din jurul lor, care fac securitatea lor, să fie educați în acest sens. Cu mulți ani în urmă, poliția din Marea Britanie obișnuia să se refere la acești indivizi drept ‘nebuni, răi sau triști’”, a explicat Alex Bomberg, conform