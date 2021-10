Emma Răducanu, primul antrenament la Cluj în compania Gabrielei Ruse! Fanii au urmărit-o din tribune

Transylvania Open, unul dintre cele mai tari turnee de tenis WTA găzduite de România, a început sâmbătă cu prima zi a calificărilor. La competiție vor participa Simona Halep și Emma Răducanu, iar asta generează un mare interes pentru turneu.

a ajuns în România vineri noapte, în jurul orei 02:30, fiind așteptată la aeroport de directorul turneului, Patrick Ciorcilă. La hotel, jucătoarea de tenis din Marea Britanie a primit mai multe cadouri autentice românești, printre care și o ie.

Emma Răducanu, primul antrenament la Cluj în compania Gabrielei Ruse!

În cursul zilei de sâmbătă, Emma Răducanu a intrat pe teren pentru primul antrenament de la Transylvania Open. Câștigătoarea de la US Open a testat suprafața de joc alături de Gabriela Ruse, cele două antrenându-se și la Indian Wells.

ADVERTISEMENT

Din păcate, turneul de la Cluj se va disputa cu spectatori doar în zilele de sâmbătă și duminică. De luni intră în vigoare noile restricții votate de autorități și, cel puțin pentru 30 de zile, stadioanele se vor închide pentru fani.

Fanii i-au cerut autografe campioanei de la US Open

Iar tribunele BT Arena s-au populat la primul antrenament efectuat de Emma Răducanu la Cluj. Suporterii i-au solicitat autografe la final, iar câștigătoarea de la US Open le-a făcut pe plac semnând câteva mingi înainte de a ieși de pe teren.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu și Gabriela Ruse s-au simțit foarte bine pe teren, au avut și câteva schimburi mai tari de lovituri, iar la final s-au luat în brațe.

Pentru cele două jucătoare, sorții nu au fost prea blânzi. Gabriela Ruse va evolua în runda inaugurală împotriva (principala favorită), în timp ce Emma Răducanu (favorită trei), va juca împotriva Polonei Hercog.

ADVERTISEMENT

Șapte jucătoare s-au retras pe ultima sută de metri!

Șapte jucătoare au anunțat în ultimul moment că nu vor participa la Transylvania Open. Garbine Muguruza, Paula Badosa, Ekaterina Alexandrova, Viktoria Golubic, Veronika Kudermetova, Kaia Kanepi și Mayar Sheriff au declarat forfait, iar organizatorii au fost nevoiți să facă permutări.

Emma Răducanu și Simona Halep se află pe aceeași jumătate de tablou și se pot întâlni într-o eventuală semifinală de vis la Transylvania Open.

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu, fără victorie în WTA

Câștigătoarea de la US Open nu are până acum nicio victorie într-un turneu WTA. Emma Răducanu a primit wild card la Wimbledon, acolo unde a ajuns până în optimile de finală. Iar în turneul de la New York, a câștigat cele trei meciuri de calificare și apoi a mai obținut șapte victorii pentru trofeul suprem.

Meciurile de pe tabloul principal încep de luni. Duminică au loc ultimele confruntări din calificări.

ADVERTISEMENT