Emma Răducanu, pusă la zid de presa din Anglia pentru discursul în limba română după prima victoria la Transylvania Open: ”Se dă în spectacol”

Finalul partidei dintre Emma Răducanu și slovena Polona Hercog, de la Transylvania Open, i-a iritat pe jurnaliștii britanici.

, fapt ce i-a iritat pe gazetarii din Anglia.

Presa britanică nu apreciază inițiativa Emmei Răducanu de a vorbi în limba maternă a tatălui

Emma Răducanu s-a calificat, nu fără emoții, în turul 2 la Transylvania Open, al doilea turneu WTA 250 organizat anul acesta la Cluj-Napoca.

La finalul meciului cu Polona Hercog, Răducanu a vorbit preponderent în limba română, deși reprezentanta organizatorilor îi adresa întrebările în limba engleză. Englezii nu văd cu ochi buni inițiativa sportivei și au pus-o la zid.

”Acum se dă în spectacol! Emma Răducanu este întrebată în engleză ce crede despre meci și răspunde în limba română! she is just showing off. Cei 100 de oameni din tribune sunt în extaz! Iubesc asta!”, au titrat jurnaliștii de la .

”Înainte să încânte o sală aproape goală prin discursul său în Română, Emma Răducanu a învins-o pe mult mai experimentata Polona Hercog”, a mai îndulcit tonul

”Răducanu, cu tatăl ei român în tribune, joacă la un turneu în care pare că se simte ca acasă, în Cluj, chiar dacă este fără public”, au adăugat cei de la .

Emma Răducanu: ”Cred că sunt acasă aici!”

. Slovena a câștigat primul set 6-4 și l-a pierdut greu pe cel de al doilea 5-7. Britanica a făcut o demonstrație de forță în decisivul pe care și l-a adjudecat cu 6-1.

La final, jucătoarea cu origini românești, a insistat să vorbească în limba română spre deliciul telespectatorilor, întrucât meciurile din Sala Polivalentă din Cluj-Napoca se joacă fără audiență în tribune.

”Voi încerca să vorbesc în română. Eu cred ca n-am jucat așa bine, dar am câștigat. Am așa multă bucurie acum! Vreau să vă mulțumesc, este un turneu foarte bine organizat! Îmi place România foarte mult! Cred că sunt acasă aici!

Înseamnă enorm să joc în țara tatălui meu, mă bucur foarte mult că am ocazia să joc aici. Vă mulțumesc tuturor pentru suport.

Acum îmi e puțin rușine să vorbim în română, dar dacă mai stau puțin aici, pot să învăț mai bine”, a spus Emma Răducanu, după meciului cu Polona Hercog.