Emma Răducanu, răspuns pentru Fanatik despre celebra poză cu Simona Halep: “Mereu a fost drăguţă cu mine!”

pentru Transylvania Open, cel mai tare turneu de tenis feminin care a avut loc în România. Câştigătoarea de la US Open s-a antrenat în faţa tribunelor pline din BT Arena şi spune că abia aşteaptă să înceapă meciurile.

Emma Răducanu: “Iubesc România, dar nu am mai fost de doi ani şi jumătate să o vizitez pe bunica”

Înainte de debutul turneului, Emma Răducanu a răspuns întrebărilor jurnaliştilor români şi britanici. Câştigătoarea de la US Open a lăudat ţara noastră şi a spus că încearcă să ajungă cât de des poate pe la bunica ei:

“A fost un antrenament foarte bun, m-am bucurat mult de prezenţa fanilor. Iubesc România, dar nu am mai fost de doi ani şi jumătate să o vizitez pe bunica, la Bucureşti. Mă bucur de fiecare dată când mă întorc în România şi cu siguranţă o să îmi vizitez bunica după ce voi încheia turneul.”

ADVERTISEMENT

“Simona este o persoană foarte drăguţă. Mereu a fost amabilă cu mine”

Emma Răducanu a fost întrebată de reporterii FANATIK despre celebra poză de când era mai mică împreună cu Simona Halep, spunând că fostul lider mondial a fost mereu foarte amabilă cu ea. Britanica a spus că şi-ar dori foarte mult un duel în semifinale cu “Simo”:

“Simona este o persoană foarte drăguţă. Mereu a fost amabilă cu mine şi mi-a dat multe sfaturi. Este o inspiraţie pentru mine. Mi-ar plăcea să joc o semifinală împotriva Simonei Halep, dar mai este mult până acolo (râde)”.

ADVERTISEMENT

“Nu trebuie să am aşteptări uriaşe de la mine, chiar dacă am câştigat US Open”

Jurnaliştii britanici au vrut să afle cine este va fi noul antrenor al Emmei Răducanu, însă câştigătoarea de la US Open a spus că va lua o decizie, cel mai probabil, după acest turneu, însă în acelaşi timp ştie că în multe momente trebuie să se disciplineze singură:

“Trebuie să te antrenezi singură uneori şi să te disciplinezi singură şi cred că la asta vreau să ajung. Depinde de la situaţie la situaţie. Nu m-am gândit la un antrenor deocamdată. O să vedem după acest turneu.

ADVERTISEMENT

Cred că în experienţa mea scurtă am învăţat că trebuie să am răbdare cu mine. Am multe de învăţat, chiar şi din lucrurile mici. Nu trebuie să am aşteptări uriaşe de la mine, chiar dacă am câştigat US Open.”

“Am câştigat US Open, dar am multe de îmbunătăţit şi de învăţat. Sunt aceeaşi persoană, îmi place să fac aceleaşi lucruri”

Emma Răducanu este conştientă de faptul că a învăţat multe după US Open, însă este conştientă că în jocul ei are multe de îmbunătăţit. Britanica spune că încearcă să rămână cu picioarele pe pământ, în ciuda atenţiei sporite pe care o are dinspre mass-media:

ADVERTISEMENT

“S-au schimbat multe după US Open. Dar m-am antrenat foarte mult şi abia aştept ultima parte a sezonului. Există presiune asupra mea, dar aş vrea ca toată lumea să fie un pic răbdătoare cu mine pentru că sunt foarte tânără.

Ştiu că va fi o călătorie diferită. Trebuie să trec mai departe. Am câştigat US Open, dar am multe de îmbunătăţit şi de învăţat. Sunt aceeaşi persoană, îmi place să fac aceleaşi lucruri.

ADVERTISEMENT

Mă bucur foarte mult de ceea ce am realizat şi abia aştept sezoanele următoare. Răbdarea este cheia, dar eu am plecat de la zero la vârf şi este greu de ajustat, mai sunt lucruri de pus la punct”.

“Aici este o mâncare excelentă şi de fiecare dată când revin, bunica mea mă răsfaţă cu bunătăţi”

Jucătoarea din Marea Britanie spune că este puţin emoţionată când vede câtă susţinere a avut din tribune la cele două antrenamente. Emma Răducanu a spus că între ea şi Gabriela Ruse este o relaţie de prietenie spunând că a vorbit mult şi cu Monica Niculescu, cea care a susţinut-o cu multe sfaturi:

“Sunt puţin emoţionată când văd cât de multă lume mă susţine aici. Este o ocazie foarte bună pentru a-mi testa limba română. Iubesc oamenii de aici, există mult umor în România. Aici este o mâncare excelentă şi de fiecare dată când revin, bunica mea mă răsfaţă cu bunătăţi.

Prima dată am întâlnit-o pe Gabi, ne-am împrietenit, am vorbit şi am devenit prietene. Am vorbit şi cu Monica Niculescu foarte mult. Mă bucur că m-au primit foarte bine şi că au avut răbdare cu mine”, a spus Emma Răducanu.

va debuta la Transylvania Open în cursul zilei de marţi când o va întâlni pe slovena Polona Hercog. Britanica este pe aceeaşi parte de tablou cu Simona Halep, iar cele două se pot întâlni în semifinalele competiţiei.