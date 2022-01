Emma Răducanu, replica momentului în cazul Novak Djokovic: “Simt că este o distragere a atenţiei”

În timp ce Novak Djokovic îşi continuă bătălia legală, pentru a participa la Australian Open, ceilalţi jucători de tenis se pregătesc de primul turneu de Mare Şlem al anului. Emma Răducanu va intra pe teren în a doua zi de concurs şi a vorbit, înainte de primul ei meci, despre situaţia sârbului.

Ce a spus Emma Răducanu despre cazul Novak Djokovic

Emma Răducanu a evitat să-şi exprime o părere clară dacă Novak Djokovic ar trebui sau nu să joace la Australian Open 2022, însă jucătoarea de tenis din Marea Britanie a susţinut că tot cazul a produs o distragere a atenţiei de la rezultatele din turneele jucate în ultima perioadă.

“Simt că a luat faţa tenisului frumos jucat în această perioadă în Australia. Andy Murray, de exemplu, joacă finala la Sydney, ceea ce este cu adevărat incredibil.

Cu siguranţă voi fi de partea lui, mai ales când vezi că a revenit, câştigă şi joacă aşa de bine. Da, simt că este o distragere a atenţiei”, a spus Emma Răducanu, conform .

Deţinător al unui wild-card, Andy Murray a ajuns în finala ATP Sydney, unde se va duela cu Aslan Karatsev. Tenismenul britanic a reuşit să-i elimine pe Viktor Durasovic, Nikoloz Basilashvili, David Goffin şi Reilly Opelka în drumul spre ultimul act.

Emma Răducanu s-ar putea duela cu Simona Halep la Australian Open 2022

Emma Răducanu face parte din secţiunea a 6-a de pe tabloul principal de la Australian Open 2022, la fel ca şi Simona Halep. Cele două s-ar putea duela în turul 3 al turneului de la Antipozi.

În turul 1, Emma Răducanu se va duela cu Sloane Stephens, campioana de la US Open 2017. În aceeaşi fază, Simona Halep o va întâlni pe Magdalena Frech, ocupanta locului 105 în clasamentul WTA.

Startul sezonului 2022 nu a fost unul prea bun pentru Emma Răducanu, după ce s-a infectat cu coronavirus pe finalul anului trecut. La primul turneu, WTA Sydney, .

Cum a reacţionat Emma Răducanu după umilinţa din primul meci al anului

“Știți ce am făcut după meci? Am luat o cutie de mingi și am mers direct pe terenul de antrenament. Am simțit că aș fi putut face unele lucruri mai bine și am încercat să le repar imediat, să nu plec de aici cu un sentiment de regret!

La sfârșitul zilei, vreau doar să fiu mulțumită de mine. Chiar dacă voi fi pusă la pământ, trebuie să mă ridic! Consider că am făcut un pas înainte și am învățat ceva din această înfrângere”, a declarat Emma Răducanu.

Duminică, după ora 00:30 (ora României), , după ce i-a fost anulată pentru a doua oară viza de intrare în Australia.