Emma Răducanu s-a distrat de ziua ei cu o colegă din WTA. Au fost certate de fani: “Ochii la drum. Parcă e un film de groază”. Video

Emma Răducanu împlinește, sâmbătă, 19 ani. Distracția a început la scurt timp după miezul nopții, ieșind în oraș alături de australianca Priscilla Hon. Aceasta este mai mare decât Emma (a împlinit 23 de ani pe 10 mai) și, pentru a o lăsa pe sărbătorită să se distreze în voie, s-a așezat ea la volan.

Pe Twitter au apărut imagini în care și Priscilla cânta în timp ce se afla la volan, dar filmulețul a provocat multe critici din partea utilizatorilor. “Ochii la drum! Parcă văd începutul unui film de groază”, i-a scris un fan. La scurt timp, filmulețul a fost șters de pe Twitter. A rămas doar cel de pe Instagram, cu Emma Răducanu.

View this post on Instagram

Emma Răducanu și Priscilla Hon au făcut karaoke

Pe mai multe rețele de socializare au apărut mai multe filmulețe cu Emma și Priscilla ascultând muzică și făcând un soi de karaoke pe versurile respectivelor melodii. Filmările au fost realizate de Emma, care nu a ratat ocazia de a scoate de câteva ori capul pe geam.

ADVERTISEMENT

Și organizatorii turneului de tenis Transylvania Open au felicitat-o pe Emma cu ocazia împlinirii celor 19 ani, cu mesajul „To the girl who stole our hearts” (Fetei care ne-a furat inimile).

Emma Răducanu a jucat primul meci din circuitul WTA la Cluj-Napoca

, când a devenit prima jucătoare din istorie care se impune la Flushing Meadows venind din calificări, Emma Răducanu a participat la competiția de la Cluj-Napoca.

ADVERTISEMENT

Acesta a fost, de altfel, prima ei prezență, în întreaga carieră, la un turneu WTA. din tată român și mamă chinezoaică, dar care reprezintă Marea Britanie, s-a oprit în sferturile de finală, unde a fost învinsă de ucraineanca Marta Kostyuk (6-2, 6-1).

Discursul în limba română al Emei Răducanu i-a surprins pe toți

În primul tur, ea a trecut de slovena Polona Hercog cu 4-6, 7-5, 6-1, iar la finalul confruntării a surprins cu discursul ei în limba română. După câteva ore, cu o panoramă superbă asupra Clujului și un mesaj în care a mulțumit tuturor românilor pentru susținere.

ADVERTISEMENT

„Super fericită pentru prima victorie WTA. Mulţumesc mult şi România, te iubesc”, a scris Emma Răducanu pe contul ei de instagram alături de un steag tricolor. Fotografia, făcută de pe terasa hotelului unde era cazată, a devenit rapid virală.

Foarte mult personalități din România și din străinătate au comentat la postarea Emmei Răducanu, iar unul dintre cele mai savuroase comentarii a venit însă din partea celor de la WTA: „Time for some sarmale” (n.r. „E timpul pentru niște sarmale”).

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu a renunțat la intenția de a-și vizita bunica

Sportiva plănuise să-și viziteze bunica, dar din cauza numărului mare de infectări cu COVID-19 din România. „Nu ştiu dacă o să o vizitez pe bunica mea. Este o situaţie dificilă cu cazurile şi vreau să o protejez.

Toată româna am învăţat-o de la bunica mea, sper că e mândră de discursurile mele în limba română. Sunt sigură că a urmărit meciurile şi e bucuroasă de faptul că am vorbit limba română”, a declarat Emma după ce a fost eliminată în sferturi.