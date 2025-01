Emma Răducanu schimbă din nou antrenorul! Ce mesaj i-a transmis după Australian Open 2025

Jucătoarea de tenis cu origini românești caută să-și recapete forma din urmă cu aproximativ 4 ani, când ajungea pe prima poziție a ierarhiei WTA și obținea chiar și un trofeu de Grand Slam. După eliminarea din turneul de la Antipozi, Răducanu a anunțat o modificare importantă cu privire la componența echipei sale.

Un nou început pentru Emma Răducanu! Numărul impresionant de antrenori pe care l-a avut sportiva britanică de-a lungul carierei

Emma Răducanu are doar 22 de ani și mai are încă multe de spus în tenisul feminin profesionist. Campioana de la US Open din 2021 a făcut publică următoarea veste.

ADVERTISEMENT

Antrenorul sportivei britanice, Nick Cavaday, a ales să înceteze colaborarea cu Emma, pentru a se concentra pe aspectele legate de propria sănătate.

Cavaday este chiar tehnicianul care o pregătea pe actuala ocupantă a locului 61 WTA, , încă de la vârsta de 10 ani.

ADVERTISEMENT

“Aș vrea să-i mulțumesc lui Nick pentru un parteneriat grozav pe durata ultimului an și un pic, mai ales după operații. Îi doresc tot ce-i mai bun în următorul capitol și fără dubii că vom ține legătura în continuare”, a fost anunțul Emmei Răducanu, citat de .

Astfel, Răducanu va fi nevoită să-și caute un alt antrenor, al șaptelea mai exact de când activează la profesioniști. Nick Cavaday a fost cel cu numărul 6, dar totodată cel care i-a oferit cea mai mare stabilitate.

ADVERTISEMENT

Cine au fost ceilalți tehnicieni care au dus-o pe Emma Răducanu spre primele locuri mondiale din tenisul feminin

Poate cei care au avut cea mai mare influență asupra jucătoarei născute în Canada au fost Nigel Sears, care și-a pus amprenta asupra jocului remarcabil de la Wimbledon din 2021 și Andrew Richardson, care a ajutat-o pe Emma să câștige primul turneu de Mare Șlem din carieră, la Openul American tot în 2021.

Răducanu a mai colaborat cu nume precum Torben Beltz, Dmitry Tursunov și Sebastian Sachs înainte de a se întoarce la Nick Cavaday. Accidentările survenite în 2023 la încheietură și la gleznă au scos-o pentru o perioadă îndelungată de timp din circuit pe tânăra jucătoare.

ADVERTISEMENT

Britanica a fost eliminată în turul 3 la ediția din 2025 a competiției de la Melbourne de către favorita numărul 2, poloneza Iga Swiatek, în două seturi, scor 1-6, 0-6. .