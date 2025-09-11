Sport

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz, din nou împreună. Cei doi au confirmat că vor forma iarăși o pereche

După ce au jucat la dublu mixt, la US Open, Emma Răducanu și Carlos Alcaraz se vor întoarce în America, pentru un turneu demonstrativ
Catalin Oprea
11.09.2025 | 06:16
ULTIMA ORĂ
Emma Raducanu si Carlos Alcaraz vor juca din nou împreuna FOTO X

US Open s-a încheiat duminica trecută cu triumful lui Carlos Alcaraz. Spaniolul a câștigat a doua coroană la New York, într-un turneu care a început cu prezența sa mult așteptată la dublu mixt, unde a făcut echipă cu Emma Răducanu.

Vor juca în decembrie la New Jersey

Cei doi au format cel mai așteptat cuplu, mai ales după ce fanii au văzut legătura lor apropiată, pe care au arătat-o la diferite evenimente  din timpul verii. Apropierea lor și declarațiile amuzante pe care și le- au făcut au dus cu gândul la ceva mai mult decât o relație sportivă.

Din punct de vedere sportiv, lucrurile nu au mers deloc bine pentru Alcaraz & Răducanu, care au pierdut în runda inaugurală la perechea formată din Jessica Pegula și Jack Draper. Însă a fost clar că uniunea lor a contat ca o mutare de succes, atât pentru fani, cât și pentru branduri.

Din acest motiv, ambii au fost invitați la „A Racquet at the Rock”, un turneu demonstrativ care se va juca pe 7 decembrie în New Jersey. Alături de ei vor fi doi americani, Frances Tiafoe și Amanda Anisimova, proaspăt finalist la US Open.

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz vor juca impreuna FOTO X

Sunt doar buni prieteni sau mai mult decât atât?

În plan personal, deși cei doi afirmă că sunt doar buni prieteni, ei alimentează cumva zvonurile și teoriile fanilor privind o relație ascunsă. Îți trimit aprecieri pe rețelele sociale, iar de curând au apărut pe un cont comun.

Când a fost întrebată despre asta, Raducanu a spus: „Cred că este normal, oamenii sunt foarte curioși. Vor să știe despre asta mai mult decât despre orice rezultate și știri din tenis. Dar eu îmi păstrez viața privată pentru mine”, a spus britanica.

Alcaraz, cuplat cu un fotomodel Sports Illustrated

După succesul de la US Open, Carlos Alcaraz s-a distrat într-un club din Manhattan, alături de două fotomodele celebre. Recent însă, a apărut informașia că că Alcaraz ar avea o relație cu Brooks Nader, un alt fotomodel de succes, care a ținut coperta Sports Illustrated.

Potrivit E! News, sora lui Nader, Grace Ann, a fost cea care a dezvăluit legătura dintre Alcaraz și Nader. „Zvonurile sunt adevărate. A avea o relație este un termen atât de vag. Dar știu că el este omul momentului. Abia aștept să-l întâlnesc. Este atât de drăguț”, a spus sora presupusei iubite a lui Alcaraz.

Carlos Alcaraz a redevenit numărul 1 mondial, după triumful de la US Open. El s-a ales și cu un premiu de cinci milioane de dolari, cel mai mare din istoria tenisului. Până la 22 de ani, el a strâns din tenis peste 50 de milioane de dolari.

