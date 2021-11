Emma Răducanu, spaimă după turneul de la Cluj: “Am avut cinci teste negative, nu a fost COVID-19”

Emma Răducanu este pregătită de ultima competiţie a sezonului, WTA Linz Open, însă înainte de a juca în Austria, sportiva de 18 ani a vorbit despre spaima pe care a trăit-o după turneul de la Cluj.

La Transylvania Open 2021, Emma Răducanu s-a oprit în sferturile de finală, după ce a fost învinsă de Marta Kostyuk, scor 2-6, 1-6. La finalul meciului, britanica a susţinut că s-a simţit obosită, acesta fiind şi unul dintre motivele înfrângerii.

Emma Răducanu, spaimă după turneul de la Cluj: “Am avut nevoie de odihnă”

Înainte de WTA Linz Open, Emma Răducanu a susţinut că şi-a făcut mai multe teste COVID-19, după ce nu s-a simţit bine în timpul meciului din sferturile de finală de la Transylvania Open, însă rezultatele au fost negative de fiecare dată.

ADVERTISEMENT

“După turneul de la Cluj nu m-am simţit prea bine şi am avut nevoie de puţin odihnă, astfel că am mers acasă. Apoi am decis să vin aici (n.r. la Linz) după ce am început să mă simt mai bine.

Am avut cinci teste negative PCR, aşa că nu a fost vorba de COVID-19. Am început să mă antrenez de joi. Mă simt bine acum şi vreau să dau tot ce am mai bun, chiar nu-mi doream să ratez turneul”, a declarat Emma Răducanu, conform .

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu nu şi-a mai vizitat bunica

Emma Răducanu a mai explicat că nu a putut să-şi mai viziteze bunica, din Bucureşti, după turneul de la Cluj. La finalul meciului cu Marta Kostyuk, britanica anunţase că sunt şanse mici să vină în capitala României.

“Vreau să o protejez, dată fiind situaţia pandemiei. Aici este o situaţie dificilă, cu multe cazuri, aşa că încă nu am decis pentru moment ce voi face în următoarele zile.

ADVERTISEMENT

Sigur m-a văzut la televizor. Sunt sigură că e mândră de mine, că am reuşit să vorbesc în limba română”, spunea Emma Răducanu.

E principala favorită la turneul de la Linz

La WTA Linz Open, Emma Răducanu este cap de serie numărul 1 şi va juca direct în turul 2. Pentru un loc în sferturile de finală, sportiva de 18 ani se va duela cu cea care va câştiga meciul Kateryna Kozlova – Xin Wang, ambele jucătoare venind din calificări.

ADVERTISEMENT

Pentru că este deja calificată în turul 2, Emma Răducanu şi 30 de puncte WTA în clasament.

Pe cealaltă parte de tablou, la WTA Linz Open, este Simona Halep, cap de serie numărul 2, astfel că . Românca o va întâlni pe Aliaksandra Sasnovich, în turul 2, ceea ce va însemna o şansă a revanşei pentru înfrângerea de la Indian Wells 2021.