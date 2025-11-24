Sport

Emma Răducanu, surprinsă în compania unui bărbat misterios. Zvonurile spun că ar fi vorba despre o relație

Emma Răducanu a fost surprinsă în compania unui bărbat misterios, iar de aici au luat naștere și o serie de zvonuri conform cărora sportiva ar fi într-o relație.
Valentina Vladoi
24.11.2025 | 07:00
Emma Raducanu surprinsa in compania unui barbat misterios Zvonurile spun ca ar fi vorba despre o relatie
Noi zvonuri despre viața amoroasă a celebrei Emma Răducanu. Sursă foto: Instagram / colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Emma Răducanu a stârnit zvonul că ar fi într-o relație. Celebra sportivă a distribuit mai multe fotografii pe internet, iar în unele dintre ele apare și un bărbat misterios. Despre cine este vorba?

Cine este bărbatul din fotografiile postate de Emma Răducanu

Bărbatul din imaginile postate de Emma Răducanu pe rețelele de socializare este Jack Coman. El a fost văzut alături de vedeta britanică de tenis în timp ce aceasta părăsea apartamentul ei din sud-vestul Londrei weekendul trecut.

ADVERTISEMENT

Imaginile postate de sportivă sunt adunate din mai multe momente. Pe de altă parte, atât fanii cât și presa nu au putut să-l treacă cu vederea pe bărbatul ”misterios” care apare.

Jack Coman, potrivit The Sun, este din Noua Zeelandă. Acesta ar lucra în domeniul financiar. El a fost văzut stând în spatele lui Răducanu în timp ce urmăreau meciul pe care Anglia l-a câștigat cu 33-19.

ADVERTISEMENT
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Digi24.ro
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis

Cum au reacționat fanii la postarea vedetei din tenis

Și evident, imaginile au stârnit un val de controverse. Fanii sportivei sunt curioși să afle dacă Emma Răducanu și Jack Coman sunt sau nu într-o relație. Până acum însă, nu există nicio confirmare.

ADVERTISEMENT
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi...
Digisport.ro
FOTO ”Nu o să fie niciuna mai frumoasă”. 10.000.000€ l-a costat pe Gigi Becali: ”Va străluci toată”. Lucrări avansate

Pe de altă parte, în dreptul imaginilor postate, o prietenă de-a sportivei a lăsat un comentariu. „Îndrăgostiți”. Iar Emma Răducanu a răspuns la rândul ei cu trei emoji-uri cu inimă. Asta ar da de înțeles faptul că ar putea fi vorba despre ceva mai mult.

Oricum ar fi, nu este prima dată când fanii sunt interesați de statutul ei sentimental. La începutul lunii septembrie, faimoasa sportivă, pe atunci în vârstă de 22 de ani, a distribuit de asemenea o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

 

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de @emmaraducanu

Ce alte zvonuri au mai apărut în ultimii ani legate de viața sentimentală a sportivei

„O vară productivă. Progres înainte de perfecțiune”, scria aceasta. Postarea a adunat sute de mii de aprecieri în timp record, iar o mulțime de persoane s-au gândit atunci că sportiva ar fi într-o relație.

Asta în contextul în care în imagini, Emma Răducanu a fost văzută luând cina alături de prietenul și colegul ei, Benjamin Heynold, un copil-minune din tenis.

De altfel s-a vorbit despre o posibilă poveste de dragoste după ce Benjamin a fost văzută în mod regulat în colțul echipei sale de la Queen’s, în vestul Londrei, luna trecută. Nici atunci însă, nimic nu s-a confirmat.

Emma Răducanu a mai fost asociată și cu fostul număr 1 mondial, Carlos Alcaraz. Asta după ce ambii sportivi au concurat împreună la dublu mixt la Flushing Meadows luna trecută.

„Seara când s-a decontat totul”. Concluzia amară a lui Bogdan Baratky după CFR...
Fanatik
„Seara când s-a decontat totul”. Concluzia amară a lui Bogdan Baratky după CFR Cluj – Rapid 3-0
Cristi Chivu, frustrat după Inter – AC Milan 0-1: ”Au marcat la singura...
Fanatik
Cristi Chivu, frustrat după Inter – AC Milan 0-1: ”Au marcat la singura ocazie”. Ce a spus despre jocul modest al lui Sommer și de ce l-a schimbat pe Lautaro Martinez
Nota primită de Cristi Chivu după Inter – AC Milan 0-1. “Un eșec...
Fanatik
Nota primită de Cristi Chivu după Inter – AC Milan 0-1. “Un eșec groaznic. Acolo s-a făcut diferența”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
Parteneri
Gică Hagi a realizat o investiție MAJORĂ la Constanța. Imperiul 'Regelui', în expansiune
iamsport.ro
Gică Hagi a realizat o investiție MAJORĂ la Constanța. Imperiul 'Regelui', în expansiune
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!