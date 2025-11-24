Emma Răducanu, surprinsă în compania unui bărbat misterios. Zvonurile spun că ar fi vorba despre o relație

ADVERTISEMENT

Emma Răducanu a stârnit zvonul că ar fi într-o relație. Celebra sportivă a distribuit mai multe fotografii pe internet, iar în unele dintre ele apare și un bărbat misterios. Despre cine este vorba?

Cine este bărbatul din fotografiile postate de Emma Răducanu

Bărbatul din imaginile postate de Emma Răducanu pe rețelele de socializare este Jack Coman. El a fost văzut alături de vedeta britanică de tenis în timp ce aceasta părăsea apartamentul ei din sud-vestul Londrei weekendul trecut.

Imaginile postate de sportivă sunt adunate din mai multe momente. Pe de altă parte, atât fanii cât și presa nu au putut să-l treacă cu vederea pe bărbatul ”misterios” care apare.

Jack Coman, potrivit , este din Noua Zeelandă. Acesta ar lucra în domeniul financiar. El a fost văzut stând în spatele lui Răducanu în timp ce urmăreau meciul pe care Anglia l-a câștigat cu 33-19.

Cum au reacționat fanii la postarea vedetei din tenis

Și evident, imaginile au stârnit un val de controverse. Fanii sportivei sunt curioși să afle dacă Emma Răducanu și Jack Coman sunt sau nu într-o relație. Până acum însă, nu există nicio confirmare.

Pe de altă parte, în dreptul imaginilor postate, o prietenă de-a sportivei a lăsat un comentariu. „Îndrăgostiți”. Iar Emma Răducanu a răspuns la rândul ei cu trei emoji-uri cu inimă. Asta ar da de înțeles faptul că ar putea fi vorba despre ceva mai mult.

Oricum ar fi, nu este prima dată când fanii sunt interesați de statutul ei sentimental. La începutul lunii septembrie, , pe atunci în vârstă de 22 de ani, a distribuit de asemenea o serie de fotografii pe rețelele de socializare.

Ce alte zvonuri au mai apărut în ultimii ani legate de viața sentimentală a sportivei

„O vară productivă. Progres înainte de perfecțiune”, scria aceasta. Postarea a adunat sute de mii de aprecieri în timp record, iar o mulțime de persoane s-au gândit atunci că sportiva ar fi într-o relație.

Asta în contextul în care în imagini, Emma Răducanu a fost văzută luând cina alături de prietenul și colegul ei, Benjamin Heynold, un copil-minune din tenis.

De altfel s-a vorbit despre o posibilă poveste de dragoste după ce Benjamin a fost văzută în mod regulat în colțul echipei sale de la Queen’s, în vestul Londrei, luna trecută. Nici atunci însă, nimic nu s-a confirmat.

. Asta după ce ambii sportivi au concurat împreună la dublu mixt la Flushing Meadows luna trecută.