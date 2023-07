Emma Răducanu, vizită la bunica sa în România: „S-a recuperat în blocul gri din epoca comunistă”

Emma Răducanu a lipsit de la edițiile din acest an ale Roland Garros și Wimbledon. , iar doctorii au preconizat revenirea sportivei pe terenul de tenis la finalul verii. Jurnaliștii de la au dezvăluit că sportiva de 20 de ani a vizitat-o pe bunica sa la București.

Emma Răducanu, vizită în România: „S-a recuperat în umilul apartament de 70.000 de lire sterline al bunicii ei”

Emma Răducanu a „explodat” în toamna anului 2021, când a reușit să câștige turneul de Grand Slam de la US Open. De-atunci, , reușind să se impună la Flushing Meadows după ce a trecut de calificări.

În primăvara acestui an, Emma Răducanu s-a operat la ambele mâini și la gleznă pentru a încerca să remedieze accidentările care au măcinat-o de-a lungul ultimilor ani. Britanicii de la Daily Mail au dezvăluit că sportiva de 20 de ani a vizitat-o pe bunica sa în România, la București.

„Accidentată, Emma Răducanu a zburat în România pentru a se recupera după operație în umilul apartament de 70.000 de lire sterline al bunicii ei, care datează de pe vremea comuniștilor și e situat la marginea Bucureștiului. Campioana de la US Open era disperată să o vadă pe bunica ei, Niculina Răducanu”, au notat britanicii.

Detalii despre vizita Emmei Răducanu la bunica sa: „Și-a dorit să se recupereze în apartamentul bunicii ei, într-un bloc gri din epoca comunistă a României”

Catalogată de britanici drept una dintre cele mai mari sportive ale lumii, Emma Răducanu a ales să se recupereze după intervențiile chirurgicale în România, la bunica sa. Publicația Daily Mail a pus accent pe locul în care trăiește Niculina Răducanu, „într-un bloc gri din epoca comunistă a României”.

„E una dintre cele mai mari sportive din lume, cu acces la cele mai bune utilități medicale pe care le poate plăti. Dar, după ce a suferit mai multe intervenții chirurgicale, și-a dorit să se recupereze în apartamentul bunicii ei, într-un bloc gri din epoca comunistă a României.

Campioana de la US Open fusese disperată s-o vadă pe Niculina Răducanu – pe care ea o numește Mamaia, termen afectuos românesc pentru bunica, după operația suferită la mâna dreaptă la jumătatea lunii mai”, se arată în articolul publicat de Daily Mail.

Niculina Răducanu explică vizita Emmei Răducanu în România: „A vrut să mănânce ciorbă românească de legume”

Emma Răducanu are o relație specială cu bunica sa. Niculina Răducanu a povestit că nepoata sa a preferat să-i facă o vizită, alături de părinții Ian și Renee, în locul unei întâlniri cu prietenii din România. Cele două au mers împreună la cumpărături și la mormântul lui Constantin, bunicul Emmei Răducanu.

„A venit doar să mă vadă pe mine, nu a vrut să vorbească cu nimeni altcineva. Nu a vrut nici măcar să-și viziteze vreunul dintre prietenii ei de aici. Era nerăbdătoare să mă vadă pentru că și eu tocmai m-am operat la ochi.

Când a venit, i s-a pus brațul într-o atelă, pentru că nu avea voie să-l miște. Nu am avut ocazia să facem prea multe lucruri, dar a vrut să viziteze mormântul bunicului ei și am făcut asta.

Am reușit să-i fac niște mâncare pe care și-o dorea. A spus că vrea să mănânce ciorbă românească de legume. Am fost la mall, am luat niște alimente pe care le dorea pentru dieta ei specială”, a spus Niculina Stoican.