Emma Watson, Hermione din Harry Potter, a împlinit 33 de ani. Actrița arată acum mai bine ca niciodată

Artista, care este una dintre cele trei persoane principale din filmul Harry Potter, alături de Daniel Radcliffe şi Rupert Grint, s-a transformat într-o femeie superbă, care arată extraordinar în momentul de față.

Emma Watson a împlinit 33 de ani. Cum arată acum

Emma Watson a împlinit 33 de ani. Celebra actriță, care a dat primele probe pentru film în anul 2001, se bucură de un real succes. A apărut pe marile ecrane din cinematografe ca o adolescentă adorabilă, însă acum a devenit femeie în toată regula.

Frumoasa șatenă este într-o formă de zile mari, menținându-și silueta datorită unui stil de viață sănătos. Actrița din are foarte multe secrete de frumusețe și mizează pe naturalețe atunci când nu are filmări.

Pune foarte accent pe demachere, în timp ce secretul pielii sale strălucitoare este bazat pe nucă de cocos. Emma Watson are ochi mari, de culoare căprui, pe care îi pune în evidență de fiecare dată când apare pe covorul roșu.

Legat de coafură și podoaba capilară, celebra actriță a încercat de-a lungul anilor mai multe stiluri. Și-a tăiat părul lung pe care-l avea când a apărut prima oară în Harry Potter, dar este în continuare foarte feminină. ​

Cum a ajuns Emma Watson să joace în Harry Potter

Emma Watson este o actriță de origine britanică, dar are și o carieră în modă. Hermione Granger din seria de succes Harry Potter a fost aleasă pentru acest rol la vârsta de 9 ani, după ce înainte jucase în piesele de teatru de la școală.

Când a ajuns la procesul de audiție, a fost plăcută din prima de producători. A fost nevoită să meargă la 8 astfel de audiții, mărturisind că de fiecare dată a așteptat cu sufletul la gură răspunsul.

„A fost o nebunie. Am fost la opt ​​audiții și am stat literalmente în casă și am așteptat fiecare apel. Când m-au sunat pentru a noua audiție am zis wow. M-au chemat în biroul producătorului David Heyman, iar el a spus că sunt candidatul preferat pentru acest rol.

Înainte de a putea observa ce înseamnă preferința, am făcut o fotografie cu Daniel Radcliffe, Rupert Grint, care a fost difuzată pe internet. Când m-am întors acasă, presa mă aștepta afară. Ne-am mutat direct într-un hotel”, avea să povestească Emma Watson în urmă cu ani buni pentru o publicație.

A jucat în șapte filme din seria Harry Potter, în perioada 2001 – 2010, munca sa aducându-i numeroase premii și o avere din punct de vedere financiar. În 2009 a urcat pe podiumul de la Burberry, în calitate de model.

În ce filme a mai jucat Emma Watson

Emma Watson nu este recunoscută doar pentru rolul de vrăjitoare, ci și din alte producții. Printre filmele în care vedeta britanică poate fi urmărită se numără: Pantofii de balet și peliculele animate Povestea lui Despereaux și Frumoasa și Bestia (2017).

De asemenea, actrița a prins un rol important și în Jurnalul unui adolescent timid, care urmărește povestea lui Charlie, un adolescent rezervat care încearcă să treacă peste sinuciderea celui mai bun prieten.

Hoții de celebritate o găsesc pe vedetă în persoana unei adolescente de bani gata, care împreună cu gașca de prieteni intră într-o mulțime de probleme. Din păcate, aceasta cade pradă multor tentații.

În afara domeniului actoriei, Emma Watson și-a construit și o reputație de activist pentru drepturile internaționale ale femeilor și ale persoanelor transgender. În 2014, a fost desemnată drept cea mai stilată personalitate britanică, în cadrul British Fashion Awards.