Emmanuel Culio, confidenţă emoţionantă în vestiarul lui CFR Cluj: ”M-a implorat să vin şi să mă bucur de fotbal!” Exclusiv

Mijlocașul după aproape doi ani de ”pribegie”. În decembrie 2019, el își rezilia contractul invocând probleme personale și semna, câteva luni mai târziu, cu o echipă din țara natală, Quilmes Atlético Club.

Într-un interviu acordat pentru canalul de Youtube al ardelenilor, Culio a declarat că este și că își dorește să facă din nou perfomanță.

Ce le-a spus Emmanuel Culio colegilor de la CFR Cluj în vestiar

Emmanuel Culio a plecat în Argentina din cauza unor probleme de sănătate foarte grave ale soției sale, iar acum, la revenirea de la CFR Cluj, FANATIK a aflat că le-a spus coechipierilor în vestiar că s-a întors la insistențele consoartei sale.

Partenera de viață a argentinianului a suferit de cancer, iar medicii îi dădeau șanse minime de supraviețuire. Cu toate aceastea, ea a reușit să se vindece și a fost omul care a insistat ca mijlocașul de 38 de ani să se întoarcă la campioana României când a aflat că este dorit de Dan Petrescu.

FANATIK a aflat ce le-a spus Emmanule Culio colegilor despre întoarcerea în Gruia. ”M-a implorat să vin. Cum ai stat un an și jumătate lângă mine, acum, te rog, să mergi să te bucuri de fotbal și să uiți de probleme”, au fost cuvintele soției argentinianului pentru ca acesta să joace din nou la CFR Cluj.

Dedicație în lacrimi pentru soție

După victoria pe care CFR Cluj a obținut-o în partida cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în etapa a 9-a a Ligii 1, la interviuri atunci când a vorbit despre problemele prin care a trecut cu soția sa.

”Sunt fericit că joc în casa mea, mă bucur. M-a sunat Dan, eu eram acasă, în Argentina, a fost o problemă mare de sănătate cu soția mea. Acum, că tot e bine, m-a sunat și patronul de aici.

Sunt fericit că am revenit aici, victoria e pentru soția mea, pentru familie, pentru că a fost un an și jumătate foarte greu. Am venit aici să joc, nu să stau. Aici vreau să-mi închei cariera. Sigur, vreau să merg cu Dan Petrescu în continuare. Pe primul loc va fi familia”, a spus Culio.

Neluțu Varga nu-l mai vrea titular pe Culio

Emmanuel Culio a avut prestații sub așteptări la primele două jocuri după revenirea la CFR Cluj, cu FC Botoșani și Jablonec, iar c , multă lume spunând că vârsta își spune cuvântul.

FANATIK a aflat că patronul ardelenilor, Neluțu Varga, a fost extrem de dezamăgit de evoluțiile argentinianului, coroborate cu faptul că echipa a fost învinsă, și .

Neluțu Varga, la fel ca mulți oameni de fotbal, s-a convins că legenda Emmanuel Culio, omul care a scris istorie pentru club, inclusiv pe ”Old Trafford”, nu mai poate să ajute CFR-ul ca jucător. Asta deși patronul a fost de acord cu cererea lui Petrescu ca argentinianul să revină și nu oricum, ci pe un salariu de 20.000 de euro lunar!