Sport

Antrenorul care nu ar rezista nici măcar două zile la FCSB: „Este greu să lucreze cu Gigi Becali”

Fostul elev al lui Dan Petrescu nu îi dă nicio șansă tehnicianului la FCSB. Ce a spus despre posibila colaborare cu Gigi Becali.
Mihai Dragomir
16.09.2026 | 05:39
Antrenorul care nu ar rezista nici macar doua zile la FCSB Este greu sa lucreze cu Gigi Becali
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Fostul elev al lui Dan Petrescu nu îl vede pe tehnician la FCSB. Foto: Colaj sport.pictures.eu.
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Gigi Becali a dezvăluit recent că Dan Petrescu este, mai nou, consilierul său, dar și că sunt șanse mari ca în curând el să fie noul antrenor de la FCSB. Această veste a stârnit un val de reacții în lumea fotbalului românesc. Emmanuel Culio, fostul elev al „Bursucului” la CFR Cluj, nu crede într-un asemenea scenariu.

Emmanuel Culio nu crede într-o colaborare Dan Petrescu – Gigi Becali la FCSB

Cu postul lui Marius Baciu (51 de ani) în pericol, cea mai frecventă discuție în prezent din fotbalul românesc este legată de următorul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus că Dan Petrescu visează să devină campion al României cu echipa „roș-albastră”. Însă un asemenea scenariu este puternic contrat de Emmanuel Culio. Fostul mijlocaș de la CFR Cluj, care a lucrat cu „Bursucul” mai mulți ani, nu vede o bună colaborare între tehnician și patronul Gigi Becali, obișnuit să intervină după bunul plac în echipă. „La ce personalitate are Gigi Becali și ce personalitate are Dan Petrescu este greu să lucreze împreună.

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La Dan Petrescu nu poți să faci schimbări, să spui cine intră, cine iese. Imposibil să faci așa ceva cu el. Nu acceptă niciodată așa ceva! Niciodată. Cu Petrescu nu merge așa. Dacă Becali îi spune ceva lui Petrescu, eu cred că după două zile pleacă. El face echipa, schimbările, antrenamentele, absolut totul. Din acest motiv a făcut atâtea performanțe la CFR. Face absolut totul, repet. Nu îi place să vină cineva și să-i spună ce să-i facă”, a spus Emmanuel Culio, pentru Digi Sport.

Victor Becali, apropiatul lui Dan Petrescu, a spus totul despre venirea sa la FCSB

Retras temporar din antrenorat după problemele de sănătate, Dan Petrescu s-a aflat ultima dată în circuit la CFR Cluj, pe care a lăsat-o în august 2025. Prezent ca spectator la mai multe meciuri din noul sezon, fostul membru al „Generației de Aur” simte tot mai mult chemarea către banca tehnică.

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Victor Becali (65 de ani), vărul lui Gigi Becali și un apropiat al lui Dan Petrescu, și-a spus opinia, la FANATIK SUPERLIGA, despre posibilitatea ca tehnicianul să preia în cele din urmă formația „roș-albastră”. „Eu îl cunosc bine pe Dan Petrescu. Am o relație foarte bună cu Dan Petrescu. N-a spus niciodată că n-ar fi compatibil cu FCSB. Poate să ajungă. Deși n-au fost ei foarte buni prieteni așa, în decursul timpului, oamenii se mai schimbă”.

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Din cele 9 trofee câștigate în total în cariera de antrenor, Dan Petrescu are 5 titluri în România (unul cu Unirea Urziceni, iar restul cu CFR Cluj). Fostul mare internațional român antrenează de peste două decenii.

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  • 124 este cel mai mare număr de meciuri bifate pe banca tehnică a unei echipe (Unirea Urziceni)
  • 1 este cifra din dreptul singurului meci pe banca unei formații (ASA Tg. Mureș, 2015)
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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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