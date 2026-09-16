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Gigi Becali a dezvăluit recent că Dan Petrescu este, mai nou, consilierul său, dar și că sunt șanse mari ca în curând el să fie . Această veste a stârnit un val de reacții în lumea fotbalului românesc. Emmanuel Culio, fostul elev al „Bursucului” la CFR Cluj, nu crede într-un asemenea scenariu.

Emmanuel Culio nu crede într-o colaborare Dan Petrescu – Gigi Becali la FCSB

Cu postul lui Marius Baciu (51 de ani) în pericol, cea mai frecventă discuție în prezent din fotbalul românesc este legată de următorul antrenor de la FCSB. Gigi Becali a spus că al României cu echipa „roș-albastră”. Însă un asemenea scenariu este puternic contrat de Emmanuel Culio. Fostul mijlocaș de la CFR Cluj, care a lucrat cu „Bursucul” mai mulți ani, nu vede o bună colaborare între tehnician și patronul Gigi Becali, obișnuit să intervină după bunul plac în echipă. „La ce personalitate are Gigi Becali și ce personalitate are Dan Petrescu este greu să lucreze împreună.

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La Dan Petrescu nu poți să faci schimbări, să spui cine intră, cine iese. Imposibil să faci așa ceva cu el. Nu acceptă niciodată așa ceva! Niciodată. Cu Petrescu nu merge așa. Dacă Becali îi spune ceva lui Petrescu, eu cred că după două zile pleacă. El face echipa, schimbările, antrenamentele, absolut totul. Din acest motiv a făcut atâtea performanțe la CFR. Face absolut totul, repet. Nu îi place să vină cineva și să-i spună ce să-i facă”, a spus Emmanuel Culio, pentru Digi Sport.

Victor Becali, apropiatul lui Dan Petrescu, a spus totul despre venirea sa la FCSB

Retras temporar din antrenorat după problemele de sănătate, Dan Petrescu s-a aflat ultima dată în circuit la CFR Cluj, pe care a lăsat-o în august 2025. Prezent ca spectator la mai multe meciuri din noul sezon, fostul membru al „Generației de Aur” simte tot mai mult chemarea către banca tehnică.

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Victor Becali (65 de ani), vărul lui Gigi Becali și un apropiat al lui Dan Petrescu, , la FANATIK SUPERLIGA, despre posibilitatea ca tehnicianul să preia în cele din urmă formația „roș-albastră”. „Eu îl cunosc bine pe Dan Petrescu. Am o relație foarte bună cu Dan Petrescu. N-a spus niciodată că n-ar fi compatibil cu FCSB. Poate să ajungă. Deși n-au fost ei foarte buni prieteni așa, în decursul timpului, oamenii se mai schimbă”.

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Din cele 9 trofee câștigate în total în cariera de antrenor, Dan Petrescu are 5 titluri în România (unul cu Unirea Urziceni, iar restul cu CFR Cluj). Fostul mare internațional român antrenează de peste două decenii.

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